Bij de koffie: Leonard en Giel

De Canadese muzikant Leonard Cohen is op 82-jarige leeftijd overleden. Cohen, bekend van onder meer Hallelujah, was één van de meest gelauwerde artiesten van zijn generatie. Onlangs bracht hij nog een album uit. Weer heeft 2016 een geliefde bekendheid ontnomen.

Leonard Cohen reportedly passed away on Monday and has already been buried https://t.co/pZjYCePYOdpic.twitter.com/5xlSIhIJeH

— NME (@NME) November 11, 2016