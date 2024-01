Michael Moore spoelt kater teleurgestelde Amerikanen weg

De Amerikaanse documentairemaker en schrijver Michael Moore heeft het gehad met het eindeloze genuil om de overwinning van Trump en richt in een 'viral' bericht op Facebook zijn pijlen op opiniepeilers, de Democratische partij én kiezers.

Nooit een saaie dag met Michael Moore in de tent. De 62-jarige schrijver en documentairemaker - onder meer bekend van Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11 en meer recent Where to Invade Next - laat ook nu, daags na de overwinning van Trump, van zich horen. En hoe. In een 'viral' bericht op Facebook spoelt Moore de kater van miljoenen Amerikanen weg. Opvallend is op wie hij kritiek uit. Een verkorte versie.

1. ''Neem de Democratische partij over en geef haar terug aan het volk. Ze heeft ons gefaald.''

2. ''Ontsla alle opiniepeilers en voorspellers in de media die aan hun eigen verhaal vasthielden en niet wilden beseffen wat er werkelijk speelde. Dezelfde leugenaars zullen zullen ons nu aansporen 'samen te komen'. Negeer hen.''

3. ''Elke Democraat in het Congres die niet wakker is geworden met de wil vol in de strijd te gaan, terug te slaan en de Republikeinen op dezelfde manier dwars te bomen als de Republikeinen acht jaar lang met president Obama hebben gedaan, moet nu opstappen.''

4. ''Iedereen moet ophouden met beweren 'geschokt' en 'versteld te staan'. Wat je probeert te zeggen, is dat je in een bubbel geleefd hebt en dat je geen aandacht hebt besteed aan landgenoten en hun wanhoop. Jarenlang zijn ze door beide partijen genegeerd, waardoor de woede en roep om wraak alleen maar gegroeid is.'' Ook zegt hij: ''Trump was nooit een grap. Hem zo behandelen heeft hem alleen maar gesterkt''.

5. ''Tegen iedereen die je vandaag tegenkomt, moet je zeggen dat Hillary de stem van het volk gewonnen heeft. De meerderheid verkoos Hillary Clinton boven Donald Trump. Punt. Zolang we ons kiessysteem niet veranderen, zullen we presidenten hebben die we niet willen en die we niet verkiezen.'' Ook voegt hij eraan toe dat Amerika niet is veranderd: nog steeds willen velen een liberaal land. Alleen ontbreekt in zijn ogen het leiderschap om dat te realiseren.

Mosterd na de maaltijd? Niet echt. Moore voorspelde eerder al dat Trump zomaar eens de verkiezingen zou kunnen gaan winnen. Hieronder vind je het originele Facebook-bericht.