Als u dit leest is Hillary Clinton de nieuwe president van de VS...

...Maar de nieuwe dimensie van agressiviteit die het publieke debat in is geslopen is niet verdwenen. Ook bij ons niet.

Beste Donald Trump,

Wanneer ik deze column schrijf, is het maandagochtend. Wanneer deze column verschijnt is het woensdag. Daar zit één dag tussen. De dag waarop misschien de wereld is vergaan. Of in ieder geval het Amerikaanse deel ervan, zoals we dat tot nu toe kenden. Ik hou van de VS en ik hou van de mentaliteit van Amerikanen. Ik ga er vanuit dat ze met hun verstand hebben gestemd en dus op Hillary Clinton. Die heeft inderdaad het hysterische lachje van een horrorclown en ze heeft domme dingen gedaan met haar mail, wat ik op zich voor haar vind pleiten, want ik doe elke dag domme dingen met mijn mail. En ik vind raar lachen en domme dingen doen met je mail gewoon net iets minder erg dan een fascistisch zwijn zijn.

