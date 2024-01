Deze week in Nieuwe Revu (nr. 45)

(ON)VERANTWOORD

Het was een rare week in de rechtbanken, waar twee geruchtmakende zaken dienen. Twee zaken die draaien om verantwoording afleggen na onverantwoord handelen.

Allereerst was daar de Wilders-zaak, waarin de PVV-leider zich moet verantwoorden voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak. De zaak diende zonder Geert Wilders himself, want, zo betoogde hij, politiek hoort in het parlement bedreven te worden en niet in de rechtbank. Helemaal mee eens. Net zoals racisme, xenofobie en haatzaaien geen plaats in de politieke arena zouden moeten hebben.

Daarnaast was er de zaak rond de treinkaping bij De Punt in 1977, waarin de staat zich moet verantwoorden voor de dood van twee kapers. Nabestaanden willen weten waarom de twee Molukkers – inwoners met een migratieachtergrond, zoals dat tegenwoordig heet – door mariniers werden doodgeschoten bij de bevrijding van de gegijzelden. Als je niet dood wil, moet je geen trein kapen, zo simpel is het. Dat is gewoon het risico van het vak. Je had ook geen terrorist kunnen worden. Onfortuinlijk, maar een gecalculeerd risico van de kapers.Jonathan Ursem, hoofdredacteur / Twitter & Instagram: @RevuJonathan