Kijk en luister: 'Eleven' uit Stranger Things vervangt Birdy in nieuwe videoclip

Even kijken, hoe krijg je veel views op je nieuwe videoclip. Misschien eens proberen jezelf te vervangen de hoofdrolspeelster van een hitserie. In dit geval een van de best gecaste actrices ooit: de 12-jarige Millie Bobby Brown, die Eleven speelt in Stranger Things.

De camera staat nonstop op haar gericht in de videoclip van de single Find Me die het dj-duo Sigma en de Britse zangeres Birdy samen hebben gemaakt. Puik staalt lipsynchornisatie en overacting op best een lekker nummer. En marketingtechnisch gezien natuurlijk een slimme zet van de artiesten in kwestie.

"Ik ben altijd al fan van Birdy geweest, ik kon het nauwelijks geloven dat ze mij in haar videoclip wilde. Alles is opgenomen in de straten van Los Angeles, supercool", aldus de talentvolle actrice tegen Rolling Stone.

https://www.youtube.com/watch?v=Ec92Wa8zJs8

Seizoen 2 Stranger Things

Voor de fans van Stranger Things: het is zo goed als zeker dat Brown in het tweede seizoen van de Netflix-serie, die een feest der herkenning was voor kids uit de jaren 80.

https://www.youtube.com/watch?v=aXWG_kKDZlY