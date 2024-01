Trainspotting 2 wordt briljant, getuige deze psychedelische trailer

Ewan McGregor (Renton), Ewen Bremner (Spud), Jonny Lee Miller (Sick Boy), Robert Carlyle (Begbie); allemaal keren ze terug in het vervolg Trainspotting (1996), de filmklassieker over een groepje heroïnejunks in het Edinburgh van de jaren 90.

Ook goed nieuws: Danny Boyle is wederom de regisseur. En Born Slippy van Underworld is gewoon weer de soundtrack. Never change a winning team. De definitieve trailer is vandaag verschenen en waar heroïne de populairste drug was in het eerste deel, lijkt de film twintig jaar jaar doordrenkt van de psychedelische drugs. Duidelijk is dat de vier Schotten et leven weer aardig op de rit hebben, totdat hun paden elkaar na lange tijd weer kruisen.

T2: Trainspotting heet de film, die begin februari in de Nederlandse bioscopen verschijnt.

https://www.youtube.com/watch?v=EsozpEE543w