Muziekrecensies: de nieuwe platen van Anouk, Kaiser Chiefs en Blaudzun

Onze muziekrecensenten Klaas Knooihuizen en Norbert Pek recenseerden vorige week drie albums. De nieuwe platen van Anouk, Kaiser Chiefs en Blaudzun.

Anouk - Fake It Till We Die

Niet alleen Jett Rebel strooit dit jaar met platen, ook Anouk is reeds aan nummer twee van 2016 aanbeland. De eerste – popplaat Queen For a Day – is alweer uitgedoofd, maar het is te hopen dat Fake It Till We Die lang overeind blijft.

Het grotendeels door een flinke blazerssectie gedreven album hangt aaneen van zeggingskracht, een lekker doordenderend tempo en sterke liedjes. Het ging de afgelopen jaren veel over Anouks persoonlijke sores, nu mag het weer over muziek gaan.

Norbert Pek ? ? ? ?

Kaiser Chiefs - Stay Together

Voor een artikel over wansmaak zoeken we mensen die de nieuwe Kaiser Chiefs geweldig vinden. Grapje natuurlijk. Zo’n oproep zouden we nooit in Nieuwe Revu plaatsen. Dit is een blad met stijl en klasse, voor lezers die lachen om deze ongeïnspireerde Pet Shop Boys-imitatie van wat ooit de leukste band van Leeds was. ‘I predict a riot,’ zongen ze op hun heerlijke debuut. I predict a band die niet lang meer together gaat stayen.Klaas Knooihuizen ?

Blaudzun - Jupiter (Part I)

Jupiter (Part I) is het eerste deel in een drieluik. Vandaar ‘Part I’. Het voelt wat voorbarig om nu al een oordeel te vellen; de eerste hap foeyonghai is meestal minder goor dan de laatste, als je tot je huig volzit, ‘maar het is zonde om weg te gooien’. In die zin is het fijn dat Blaudzun kalm uit de startblokken wandelt. Hij klinkt – voor zijn doen – uitermate lichtvoetig. Minder pathos, minstens zoveel gevoel.Klaas Knooihuizen ? ? ?