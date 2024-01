'Edward Wayne Edwards vermoordde Teresa Halbach (Making a Murderer)'

Als Steven Avery tijdens Halloween 2005 Teresa Teresa Halbach niet heeft vermoord, blijft er een lastige vraag over rond de Netflix-documentaire Making a Murderer: wie heeft het dan gedaan?

Er gaan heel wat theorieën rond op internet en dan is er natuurlijk nog het verhaal van Steven Avery zelf. Geen enkele theorie is echter overtuigend en dat heeft grotendeels te maken met het gebrekkige politiewerk dat is uitgevoerd sinds er was besloten dat Avery de dader is.

https://www.youtube.com/watch?v=BU94s8b7EZY

Maar voormalig FBI-brigadier John Cameron denkt zeker te weten wie het gedaan heeft en onder meer Halloween, dat komende maandag weer gevierd wordt in Amerika, speelt daarin een belangrijke rol. Volgens Cameron is Edward Wayne Edwards de moordenaar van Halbach en zijn theorie is behoorlijk plausibel.

Het verleden wijst uit dat de ziekelijke seriemoordenaar erop kickt andere mensen te laten boeten voor zijn moorden en dat hij geobsedeerd is door media-aandacht. "Soms koos Edwards zijn slachtoffer op basis van krantenverhalen, andere keren richtte hij zijn pijlen op verdachten uit andere zaken", aldus Cameron.

Vijf feiten die de theorie van Edwards geloofwaardig maken

Verschillende slachtoffers van Edwards verdwenen tijdens Halloween Night, Teresa Halbach ook.

Edwards pleegde al eerder een moord in de Amerikaanse staat Wisconsin. In 1980 bracht hij daar Timothy Hack en Kelly Drew om het leven. Deze zaak kwam bekend te staan als Sweetheart Slayings.

In 2005, het jaar van de moord op Halbach, woonde Edwards op ongeveer een uur rijden van Steven Avery.

Kathleen Zellner, de nieuwe advocaat van Avery, heeft al eerder eens een man vrij gekregen die vast zat voor een moord die volgens Cameron gepleegd is door Edwards. Ryan Ferguson zat tien jaar lang onterecht vast voor de moord op sportverslaggever Kent Heith, die op Halloween Night om het leven werd gebracht.

Edwards staat erom bekend graag bij begrafenissen van zijn slachtoffers en rechtszaken van verdachten aanwezig te zijn. In aflevering 6 van Making a Murderer loopt er een man achter openbaar aanklager Ken Kratz langs die verdacht veel weg heeft van Edwards. Oordeel zelf.

Edwards is officieel beschuldigd voor vijf moorden in de periode van 1977 tot 1996. Maar er zijn veel mensen die hem ook linken aan grote Amerikaanse moordzaken als de Zodiac killings, de West Memphis Three, Chandra Levy en Jon Benet Ramsey.

Op basis van persberichten, politieberichten, brieven, blogs en andere documenten is daar eerder dit jaar dus de beschuldiging van Cameron bijgekomen. Lees daarover meer op zijn website. Die qua opzet overigens een tikkie schreeuwerig en sensationeel is, wat dan weer iets van zijn geloofwaardigheid af knabbelt. Daarentegen liet de dochter van Edwards eerder al weten het zeer aannemelijk is dat haar vader bij veel meer moorden betrokken is.