Overschatte mensen: Wim Sonneveld

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Hij had de uitstraling van een pleeborstel die met vakantie is geweest in een aalput. Reeds op driejarige leeftijd begon hij een toupet te dragen, en hij zette het haarstukje alleen af als z’n hoofd werd ingesmeerd met kutvocht van een zwanger schaap, want volgens z’n waarzegster, Blinde Sjaan, werd je daar slimmer van.

Sonneveld was homoseksueel, net als z’n vader, z’n oom Fikkie, z’n tante Toos, buurman Henk-Jan, en alle leden van het zangkoor Les Pouffes Adorables, dat in de geboortestad van Sonneveld, Utrecht, in de jaren dertig en veertig veel succes had met liederen als Een tamp als een dwarsbalk, In m’n kont is ’t vrije ingang en De ballen van de ballenjongen,songs die de latere hits van Sonneveld serieus beïnvloed hebben.

Hij werd geboren op 28 juni 1917, als zoon van een balletdanser en een vrouw die hondenpoep inzamelde voor goede doelen. Hij had zes broers en negen zussen, van wie er later ook eentje beroemd is geworden, zij het louter in het milieu van de ruimtevaart, want zij was het die initieel op het idee kwam om raketten van op de aarde naar heel, heel, héél ver weg te schieten.

Lees ook: Overschatte mensen: Tommy Wieringa

Sonneveld vond, toen hij een jaar of tien was, dat hij een groot gevoel voor humor had, hoewel dit door nagenoeg iedereen werd tegengesproken, met als uitzondering z’n moeder, die haar zoon Wim zo grappig vond dat ze op een keer zo hard om hem moest lachen dat haar luchtpijp langs haar ene oor tevoorschijn kwam piepen.

Helaas besliste Sonneveld om aan cabaret te gaan doen, en zo verwerd hij algauw tot het derde lid van ‘De Grote Drie’, met als andere verkrachters van het komische genre Toon Hermans en Wim Kan. Op de koop toe kwam Sonneveld op het idee om typetjes te creëren, en een paar daarvan waren Willem Parel en Frater Venantius, die zo hilarisch waren als een breipriem door je prostaat.

Hoe is het toch mogelijk dat in een land als Nederland, dat later toch komische grootheden als Jort Kelder, Halina Reijn en Theo Maassen heeft voortgebracht, in vroegere tijden zulke ongelooflijk ongrappige figuren als Sonneveld ontelbare mensen aan het lachen kregen, met grappen en moppen en sketches, die mij nog niet aan het lachen zouden kunnen krijgen als ik daar het leven van pakweg koningin Máxima mee zou kunnen redden.

En dan die liedjes van Sonneveld! Dat er zoveel bagger op 45 toeren te stouwen was, zou reden genoeg zijn om de uitvinder van het vinyl op te knopen in de hoogste boom. Zoek maar eens Zij kon het lonken niet laten op op Youtube, en je zal begrijpen waarom ten eerste Youtube afgeschaft moet worden, en ten tweede waarom Wim Sonneveld de ridicuulste Nederlandstalige kluchtzanger aller tijden is.