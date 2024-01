The Walking Dead (seizoen 7) dreigt zowaar weer écht spannend te worden

Na een jarenlange groundhog day dreigt het nieuwe seizoen van de zombieblockbuster zowaar weer écht spannend te worden.

Zo’n beetje rond seizoen 4 begonnen wij The Walking Dead te consumeren zoals wij plegen te doen met paprikaribbelchippies; als de zak eenmaal open is, vreten we hersenloos door tot de bodem in zicht komt. Wordt ons daarna gevraagd ‘Maar vond je het ook lekker?’, dan is ons antwoord steevast: ‘Gaat wel.’

Dat hadden we dus ook met de doldrieste avonturen van Rick Grimes en zijn kornuiten. Elk van hun dagen zag er eender uit als de dag ervoor. Er komen walkers aan, daarvoor slaan ze op de vlucht, ze vinden een veilige schuilplek en ach nee, kijk nu toch, er komen nog meer walkers aan. Deze monotonie werd slechts onderbroken door een incidentele zwangerschap, een sterfgeval of een schalks neukpartijtje.

Lees ook: Moderne western Hell or High Water is een van de beste films van het jaar

Toch tellen we nu ongeduldig de dagen af tot FOX een reeks nieuwe afleveringen van zijn hitserie de wereld inslingert. Allemaal dankzij de leipe kwibus Negan en Lucille, zoals de bruut zijn met prikkeldraad omwikkelde honkbalknuppel liefkozend noemt.

Het vorige seizoen eindigde met een dijk van een cliffhanger: Negan stond met zijn Lucille iemand uit de groep van Rick de schedel in te beuken. Maar wie? En hoe valt er aan deze psychopaat te ontsnappen?

Danny Koks ????

(vanaf 24 oktober elke maandag om 22 uur op FOX)

https://www.youtube.com/watch?v=tj6jT_JflJg