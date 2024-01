Theorie: The Walking Dead vervolg op Breaking Bad

Fans bedenken tegenwoordig de gekste theorieën. De fanbase van Wie is de mol? of de successerie Game of Thrones is enorm. Kijk jij Breaking Bad én The Walking Dead? Dan is deze theorie echt iets voor jou.

De nieuwste theorie die rondgaat op het wereldwijde web: The Walking Dead zou het vervolg zijn op Breaking Bad. Hoewel deze series enorm verschillend zijn van elkaar, een recente theorie suggereert dat ze toch met elkaar in verband staan. Walter White's blauwe meth zou op de een of andere manier hebben bijgedragen aan de zombie invasie in The Walking Dead. Het is een gekke theorie, maar kijk eens naar de video hieronder waarin verschillende verklaringen worden gegeven.

https://www.youtube.com/watch?v=SoKwmva-t8g

Het eerste punt is eigenlijk vrij duidelijk. In de tweede aflevering van The Walking Dead zien we de jonge versie van Daryl met zijn broer in een drugsopslag. Onder de verschillende dozen met drugs, ligt een zak met blauwe meth. Zelfs de meest casual Breaking Bad fan zal weten dat dit Walter White's signature product: meth zo perfect gekookt, dat het helderblauw wordt. Toen The Walking Dead in première ging in 2010, zat Breaking Bad al middenin seizoen 3. De blauwe meth kon geen toeval zijn zou je zeggen.

In seizoen 4 van The Walking Dead, hadden we de aflevering "Still". Toen Daryl eindelijk de waarheid vertelde aan Beth over zijn pre-apocalypsleven, vertelde hij haar over Merle's drugsdealer. Hij wordt beschreven als een ‘jankende kleine blanke man’ die Daryl en Merle toeriep: ‘Ik vermoord je, bitch’. Breaking Bad fans weten dat bitch het favoriete woord is van Jesse Pinkmans en de fysieke omschrijving klinkt zoals Jesse het zou zeggen. Dit feit, in combinatie met de blauwe meth we zagen in seizoen 1, zouden zo maar eens kunnen wijzen op een duidelijke samenhang van de twee series.