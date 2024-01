Luisteren: twee nieuwe nummers van David Bowie

Voorafgaand aan zijn dood bereidde David Bowie een karrenvracht aan postume producties voor. Zo komt er vrijdag een nieuw album uit.

De plaat heet Lazarus Cast Album en bevat originele cast-opnames van Lazarus, een musical die gemaakt is rond nummers van David Bowie. Ook staan er drie nog nooit uitgebrachte nummers op: Killing a Little Time, No Plan en When I Met You. Het zijn nummers die hij opnam tijdens de productie van zijn laatste album Blackstar.

No Plan en When I Met You beleefden gisteren in de ether hun wereldpremiere, die Bowie voor zijn dood heeft toegewezen aan de BBC. Om No Plan terug te luisteren skip je naar 45:45 in dit radioprogramma, When I Met You start op 50:20 in deze radioshow. Je moet er inderdaad even wat voor doen, maar je krijgt er wat voor terug.

Lazarus

De videoclip die Bowie vlak voor zijn dood uitbracht.

https://www.youtube.com/watch?v=y-JqH1M4Ya8