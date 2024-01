Leonardo DiCaprio wil film maken over Captain Planet

Earth! Fire! Wind! Water! Heart! Iedereen die in de jaren 90 is opgegroeid, roept nu: Go, planet! Wij maken daarvan: Go, Leo!

Leonardo DiCaprio wil volgens The Hollywood Reporter samen met Paramount namelijk een film wil maken die gebaseerd is op de legendarische jaren 90-tekenfilmserie Captain Planet. Iets waar we al 23 jaar lang op zitten te wachten.

https://www.youtube.com/watch?v=ogMBLRHJYXU

De serie gaat over vijf jongeren, uit verschillende delen van de wereld: Kwame, Linka, Wheeler, Gi en Ma-Ti. Ze strijden tegen alle vormen van milieuvervuiling, door gebruik te maken van vijf speciale ringen die ze hebben gekregen van de Aardgodin Gaia.

Lees ook: Achter de centimeters diepe wonden van Leonardo DiCaprio in The Revenant

Elke ring bezit een speciale kracht: aarde, wind, vuur, water en hart (liefde). Als de Planeteers hun vervuilende tegenstanders, zoals Hoggish Greedly, Dr. Blight en Captain Pollution, desondanks niet met eigen kracht kunnen verslaan, combineren ze de speciale krachten om de superheld Captain Planet op te roepen. als de held zijn klusje geklaard heeft, trekt hij zich weer terug met de woorden 'The power is yours!'.

Als Paramount de rechten verkrijgt, wordt het script geschreven door Jono Matt en Scream Queens-acteur Glen Powell.

Fan-made trailer

Een fan van de serie maakte al eens een trailer voor een eventuele Captain Planet-film. Belachelijk om de mat van Captain Planet weg te halen, voor de rest leuk gedaan.

https://www.youtube.com/watch?v=_cIgKfReegg