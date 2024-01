Een bont seksleven

Aan tafel bij Zomer Met Art van RTL 4 vertelde ik over mijn gesprek met de man die geil wordt van witbrood. Lachen, gieren, brullen – natuurlijk. Maar gelukkig kwam mijn boodschap over: ‘Normaal bestaat niet als het seks betreft.’ Zoveel mensen, zoveel wensen.Dat realiseerde ik me eens temeer, toen ik de volgende ochtend mijn inbox opende. Ik werd overspoeld met vragen en verhalen van fetisjisten. Vragen als: ‘Is een voetfetisj ook normaal?’ En: ‘Ik ben hetero, maar draag graag vrouwenkleren. Wat vind je daarvan?’

Ook kreeg ik maar liefst drie mails van zogenaamde bontfetisjisten. Heren die opgewonden raken van bont en graag hun hart wilden luchten. Zo schrijft J. (30) dat bont zijn lust en zijn leven is. Helaas vindt zijn vriendin zijn fetisj drie keer niks. En dat is kut, want hij betrekt het liefst een vrouw bij zijn spel met dierenvachten. ‘Kan ik vreemdgaan?’ wil hij weten.

Verrast door erectie

Ik ben nieuwsgierig naar de furfetisjist en bel hem. Het begon allemaal in zijn puberteit, vertelt hij. Zijn oppas had een prachtige bontjas, die naar haar parfum geurde. J. raakte erdoor gebiologeerd. Hij aaide de dierenvacht, snoof de lucht op en werd plotseling verrast door een erectie. Het liefst had hij de jas direct meegenomen naar zijn kamer, maar hij was als de dood betrapt te worden. Zelfs op jonge leeftijd wist hij al: dit is mijn geheim, dat ik met niemand kan delen.

Mijn vriendin accep­teert heel af en toe dat ik een vestje van konij­nenbont draag tijdens de daad

Enkele maanden later zag hij zijn kans schoon. Hij sloop stiekem met de jas van de oppas naar zijn kamer, voor zijn eerste (s)experiment met bont. Hij legde de dierenhuid op zijn bed en kroelde verlekkerd rond in de dikke haren terwijl hij masturbeerde en seksbewegingen maakte. ‘Het was een geweldige, spannende ervaring,’ zegt hij. Maar J. bleef wel zijn kop erbij houden. ‘Ik concentreerde me op de geluiden beneden. Want als ik iets hoorde op de trap moest ik snel schakelen.’

Tot zijn achttiende deed J. het solo met bont. Hij bestelde jassen op internet en verstopte die in zijn kamer. Pas toen J. zijn eerste relatie kreeg, besloot hij open kaart te spelen. Zijn vriendin reageerde goed en er brak een mooie tijd aan. De twee droegen geregeld elk een eigen bontjas, terwijl ze seks hadden. ‘Mijn god, dat moet warm zijn,’ zeg ik. J. grinnikt. ‘Absoluut.’ Zeker in de zomer was het zweten geblazen, maar dat mocht de pret niet drukken. Helaas strandde de relatie. En J.’s nieuwe liefde wil dat hij kapt met ‘deze ongein’. Dat probeerde hij een tijd. ‘Het was net alsof ik was gestopt met roken. Ik snakte naar seks met bont, kon nergens anders aan denken.’

Vestje van konijnenbont

Dus gooide hij de goede voornemens overboord, hulde zich in een nieuwe dierenvacht en sloeg stiekem aan het masturberen. Dat haalde de druk wel even van de ketel, maar uiteindelijk wil hij meer. Alleen is ook maar alleen. J. geniet juist van het samenspel. Twee lijven, gehuld in bont, die tegen elkaar aan wrijven: heerlijk. ‘Mijn vriendin accepteert heel af en toe dat ik een vestje van konijnenbont draag tijdens de daad. Maar ze weigert om zélf een jas aan te trekken.’ Daarom overweegt J. seks met een andere vrouw. Hij wil weten wat ik daarvan vind. Nog even los van het morele aspect: ‘Het lijkt me erg moeilijk een dame te vinden die alleen seks met je wil met een bontjas aan, tenzij je bereid bent ervoor te betalen,’ zeg ik. J. is even stil en zegt dan: ‘Dat nooit.’ Hij zucht gefrustreerd.

‘Heb je haar al uitgelegd hoe belangrijk bont voor je is,’ wil ik weten. Dat bevestigt J. Hij heeft alles al geprobeerd. Dan moet J. voor zichzelf bepalen wat belangrijker is: zijn lover of de seks met bont. Hij denkt even na. ‘Ik weet het niet. Maar dit hou ik niet lang meer vol.’

Ik wens hem veel succes met zijn lastige beslissing. J. wil me nog iets vragen. ‘Ehm, jij hebt toch ook bontjassen?’ Van nepbont, ja, bevestig ik. ‘Ik vind de grijze op jouw Instagram geweldig.’ Ik bedank J. vriendelijk. Er valt een stilte en ik verwacht dat hij zal vragen of hij de jas mag kopen. (Ik ben er verzot op – oké, niet op J.’s manier, maar toch écht verzot – dus dit zal helaas niet gaan.)

Maar J. zegt nogmaals snel: ‘Wow, wat een geweldige jas,’ en hangt dan op.