Winnaar en verliezer van de dag: Michelle Obama vs. Recep Erdogan

Winnaar van de dag: Michelle Obama

"Dit is niet normaal. Dit is geen 'normale' politiek. Dit is een schande en niet te tolereren. En het maakt niet uit tot welke partij je behoort. Geen enkele vrouw hoort zo behandeld te worden, niemand verdient zo'n belediging", zei een emotionele Michelle Obama tijdens een toespraak in Manchester in New Hampshire. Ze haalde sowieso fel uit naar Donald Trump. Goede speech.

Verliezer van de dag: Recep Erdogan

Duitsland heeft het beroep van president Erdogan afgewezen om de Duitse komiek Böhmermann alsnog te vervolgen: https://t.co/zcsqIPO3Dd — NOS (@NOS) 14 oktober 2016

Het hoger beroep dat de Turkse president Erdogan had ingediend tegen het seponeren van de zaak tegen de Duitse komiek Jan Böhmermann is afgewezen door de rechtbank. Dat meldt het Duitse programmaTagesschau vrijdag. Het hoger beroep is ongegrond verklaard. Sukkel.