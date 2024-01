Vrijdag muziekdag: de nieuwe platen van Green Day, Nicolas Jaar en Solange

Onze muziekrecensenten Klaas Knooihuizen en Norbert Pek recenseerden deze week drie albums. De nieuwe platen van Green Day, Nicolas jaar en Solange.

Green Day - Revolution Radio

Na de overambitieuze keuze om drie albums tegelijk uit te brengen, is het trio vier jaar en een rehab van zanger/ gitarist Billy Joe later terug bij af. Waarmee we de begindagen bedoelen, want op Revolution Radio is Green Day weer rechttoe rechtaan.

Gewoon een bandje met rete-catchy, vurige punkpop. Tekstueel worden grote thema’s nog altijd pover uitgewerkt, maar ach, gelukkig hebben we de sterke melodieën nog.Het is geen Dookie, maar het levert ook geen rehab op.

Norbert Pek ???

Nicolas jaar - Sirens

Wie zijn techno het liefst in afgemeten porties geniet met elke 64 tellen een drop, is bij Nicolas Jaar aan het verkeerde adres. Sirens begint met drie minuten rinkelend glas in de verte. Verderop horen we een spacy klankendeken, gedrapeerd over een gesprek tussen vader en zoon.

Pas in de tweede helft wordt Sirens dansbaar. Als je Jaars stemmingswisselingen verdraagt. Het ene moment is hij lichtvoetig, het volgende trapt hij je onderuit en kotst ie je oren vol gal. Lekker wel.

Klaas Knooihuizen ????

Solange - A Seat at the Table

Bijna was Nieuwe Revu het eerste blad ter wereld dat over Solange Knowles kon schrijven zonder de naam van haar grote zus Beyoncé te noemen, maar ongeveer halverwege de eerste zin ging het toch mis.

Dat neemt niet weg dat A Seat at the Table een prachtig verzorgde R&B-plaat is vol subtiele productiegeintjes. R&B met een boodschap bovendien, die er middels handenvol interludes nogal dik bovenop gesmeerd wordt. Dat had ze nou niet hoeven doen.Klaas Knooihuizen ? ? ?