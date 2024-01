Winnaar en verliezer van de dag: Bob Dylan vs. Nick Kyrgios

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Bob Dylan

Who ever imagined that an American musician would win the Nobel Prize in literature? Congratulations, Bob Dylan. https://t.co/e43bMGcopP pic.twitter.com/Qj4rneFhxm — Los Angeles Times (@latimes) 13 oktober 2016

Hij werd al jaren getipt voor de prijs, nu is het zo ver: de Amerikaanse zanger en songwriter Bob Dylan mag de Nobelprijs voor de Literatuur in ontvangst nemen.

Verliezer van de dag: Nick Kyrgios

Nick Kyrgios: The Mario Balotelli of the tennis world pic.twitter.com/NqiHp2ehdQ — Max Bentley (@MaxBentley1) 12 oktober 2016

Nick Kyrgios heeft een boete gekregen van 16.500 dollar voor zijn wangedrag in de tweede ronde van het masterstoernooi in Shanghai.

De organisatie voor tennisprofessionals, ATP, legde de Australische tennisser de maximumboete van 10.000 dollar op omdat hij in de partij tegen Mischa Zverev niet zijn best deed. Daarbovenop komt 5.000 dollar boete wegens het uitschelden van een toeschouwer en 1.500 dollar voor onsportief gedrag.

Eigenlijk vinden we hem een winnaar, maar laten we eens politiek correct zijn.