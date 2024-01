Bij de koffie: verbijstering in Duitsland om zelfmoord 'staatsvijand nummer 1'

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Janet Jackson (50) zwanger

Age ain't nothing but a number, zal janet Jackson gedacht hebben. Op haar vijfitgste is ze in verwachting van een baby. Als dat maar goedkomt.

Twee jonge terroristen opgepakt in Australië

Twee jonge terreurverdachten gearresteerd in Australië https://t.co/nZ00S7LyFH — NOS (@NOS) 13 oktober 2016

In Sydney zijn twee jongens gearresteerd die ervan worden verdacht dat ze "een door IS geïnspireerde aanslag" wilden plegen. De antiterreureenheid arresteerde de twee 16-jarigen bij een gebedshuis in de voorstad Bankstown. Ze hadden grote bajonet-achtige messen bij zich, die ze eerder die dag hadden gekocht. Ook hadden ze papieren bij zich met religieuze teksten waarin ze hun steun aan IS betuigden.

Werkstraf om te dikke hond

Twee hondeneigenaren zijn veroordeeld tot 30 uur werkstraf omdat ze hun honden teveel frikandellen voerden https://t.co/FuScjKEwn0 — Rutger de Quay ? (@rutger_) 13 oktober 2016

Twee hondeneigenaren uit Vlaardingen zijn gisteren door de Rotterdamse politierechter veroordeeld tot een werkstraf van dertig uur waarvan de helft voorwaardelijk. Het tweetal werd door justitie verdacht van ernstige verwaarlozing van hun bordercollie Balto. De baasjes zouden het dier te veel worsten en frikandellen te hebben gevoerd.

Verbijstering in Duitsland om zelfmoord terreurverdachte

Hoe zorg je ervoor dat iemand zichzelf niet ophangt? Simpel: constante bewaking, vooral als het om een terreurverdachte gaat. Is dus niet gebeurd.

In Duitsland heerst dan ook verbijstering over het feit dat de Syrische Jaber al-Bakr in zijn cel zelfmoord heeft kunnen plegen. Politici van rechts tot links spreken er schande van dat 'staatsvijand nummer 1', die op het punt stond met een aanslag op het vliegveld van Berlijn een massamoord te plegen, zich in zijn cel van het leven kon beroven.