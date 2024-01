Nieuw briefje van 5 pond kan vinylplaten afspelen

Na al het onnozele gedoe rond de Brexit en het schandaal in het Engelse voetbal ook eens wat positief nieuws vanuit Groot-Brittannië: met het nieuwe biljet van 5 pond kun je vinyl afspelen.

Het nieuwe biljet is gemaakt van polymeer, een grondstof voor plastic. Daardoor scheurt het minder snel en gaat het langer mee. De Brit Michael Ridge begon direct te experimenteren toen hij het briefje voor het eerst in handen had.

"De nieuwe biljetten hebben duurzamere en scherpere hoeken, dus ik dacht laat ik hem eens op mijn 7 inch platenspeler uitproberen. Het werkt als een zeer versleten naald." Met gevoel voor ironie testte hij het op de Money, Money, Money, een single van ABBA uit 1976.

https://www.youtube.com/watch?v=0WjOdjkrzMM

Monopoly

Sowieso nu al een bijzonder biljet, want uit eerdere testen blijkt dat het briefje krimpt in de wasdroger en in de oven, mocht je daar je bankbiljetten in willen drogen.

https://www.youtube.com/watch?v=s9SpXjaZcPI