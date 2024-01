Winnaar en verliezer van de dag: Pep Guardiola vs. seksstewardess Transavia

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Pep Guardiola

Pep Guardiola heeft bepaald dat spelers in de jeugdopleiding van Manchester City alleen nog zwarte voetbalschoenen mogen dragen, om ervoor te zorgen dat ze er niet naast gaan lopen. Eerder sloot hij de WiFi op het trainingscomplex af. Op een of andere

Verliezer van de dag: seksstewardess Transavia (nee, niet de vrouw op de bovenstaande foto)

Dit is één van de meest gelezen stukken van vanochtend ?. Seks in de cockpit: Transavia in de ban van seksrel ? » https://t.co/ld7zl5cUv8 pic.twitter.com/6ueC7n2qGE — Blendle NL (@BlendleNL) 11 oktober 2016

Een vrouwelijke purser (46) heeft Transavia ernstig in verlegenheid gebracht met haar dagboek vol avontuurtjes met collega's. Onder hen piloten met wie ze zelfs tijdens vluchten seks zou hebben gehad. De bedrogen echtgenoot van de vrouw wil alles naar buiten brengen maar een kort geding moet dat voorkomen. Een seksrel om van te smullen. Lees hier meer.