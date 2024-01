Amsterdams uitgaansleven rouwt om geliquideerde Djordy Latumahina

Twee liquidaties in één wekend in Amsterdam Wild West. Een van de geliquideerden was de 31-jarige Djordy Latumahina, een bekend gezicht in het Amsterdamse uitgaansleven. Niemand weet waarom juist deze positieve, enthousiaste feestmaker koelbloedig is doodgeschoten.

Latumahina zat met zijn vriendin en dochtertje in een auto in een parkeergarage toen er op hem werd geschoten. Latumahina overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Zijn vriendin werd ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hun dochtertje bleef lichamelijk ongedeerd.

'Dit klopt niet'

Latumahina organiseerde feesten, was dj, werkte voor Nike en Kanye West en was programmeur bij de Amsterdamse Bitterzoet. Amsterdamse Amsterdamse clubs en cafés stonden gisteravond stil bij de dood van de enthousiaste dj, die oorspronkelijk uit Barneveld komt. Sommige clubs sloten hun deuren, andere openden de deuren juist om op Djordy te drinken.

"Dit is echt een enorme fout geweest, begaan door een pannenkoek. Dit past totaal niet bij Djordy. Dit klopt niet", reageerde Bas Louwers, eigenaar van Bitterzoet.

