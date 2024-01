Bij de koffie: de pussy van Trump, FIFA aangeklaagd om slavernij en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Haïti neemt massagraven in gebruik na verwoestende orkaan

In Haïti zijn massagraven aangelegd om de slachtoffers van orkaan Matthew in te begraven. Dat is volgens een medewerker van de regering nodig, omdat lichamen begonnen te ontbinden.

Duitse politie pakt terreurverdachte Chemnitz op in Leipzig

De Duitse politie heeft na een massale klopjacht een Syriër opgepakt die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag. De man is in de nacht van zondag op maandag aangehouden in Leipzig, meldde de politie.

FIFA door FNV en bouwvakker aangeklaagd om slavernij

Een arbeider uit Bangladesh daagt samen met de FNV wereldvoetbalbond FIFA voor de rechter. FIFA krijgt van beide partijen drie weken om verbetering van de arbeidsomstandigheden af te dwingen in en rond stadions in Qatar, waar in 2022 het WK voetbal wordt gehouden.

Volgens de eisers moet met het oog op het WK onder meer het omstreden kafala-systeem worden afgeschaft. In dat systeem zijn de buitenlandse arbeiders totaal overgeleverd aan hun werkgever. Die is verantwoordelijk voor de werknemers, die zelf vrijwel geen rechten hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld niet overstappen naar een andere baas als zij worden mishandeld of niet worden betaald en zij mogen niet vrij reizen.

De pussy van Trump

Het tweede debat tussen Hillary Clinton en Donald Trump vond afgelopen nacht plaats. Met een bijzonder felle toon werd er gedebatteerd over van alles, maar iedereen wilde natuurlijk vooral weten wat Trump te zeggen had over het 'grab them by the pussy'-incident. Hierboven het antwoord, iets over ISIS.

Daarmee was de toon gezet voor het meest bizarre presidentiële debat uit de geschiedenis, waarin Trump onder meer eiste dat Clinton achter de tralies verdwijnt. Bekijk het debat hier terug.

