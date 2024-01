Oasis-broertjes 'fucken' zich naar record in kritiekloos egodocument Supersonic

Kritiekloos egodocument is een grofgebekt jongensboek vol sterke verhalen.

935 keer ‘fuck’ in één film, met dat record staat de obscure Canadese comedy Swearnet: the Movie al twee jaar in de boeken. Tot nu. In de documentaire Oasis: Supersonic ‘fucken’ de broertjes Noel en Liam Gallagher zich met gemak over de magische grens van duizend.

De film beschrijft de komeetachtige opkomst van Oasis, ‘de grootste rockband op de planeet’ aldus de heren, want het smijten met arrogante superlatieven zijn ze nog niet verleerd. Het moet gezegd: de eerste twee platen Definitely Maybe en What’s the Story, Morning Glory zijn nog steeds monumentale rockalbums die dat soort borstklopperij rechtvaardigen. Over de onvermijdelijke ondergang rept de documentaire dan ook met geen woord.

Supersonic is het filmisch equivalent van een schelmenroman met louter hoogtepunten. Goed, er werd weleens een lijntje te veel gesnoven en die keer dat Noel een cricketbat kapotsloeg op Liams harses was misschien ook wat overdreven, maar ach.

Oasis-fans gaan absoluut smullen van al die gestoorde anekdotes en zeldzame outtakes van voornoemde albums. De rest zal zich vooral afvragen waarom deze op hol geslagen rock-’n-roll-trein niet eerder is gecrasht. Fucking hell indeed!

Vincent Hoberg ???

