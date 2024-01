VIDEO: Liam Gallagher zingt Wonderwall op een terrasje in Malta

Stel je even voor dat je op het terras zit naast Liam Gallagher en hem vraagt om Wonderwall te zingen. In de meeste gevallen krijg je dan een klap op je smoel. Maar in Malta ging afgelopen weekend alles even anders dan anders. Gallagher was in een goed humeur (kan gewoon) en zong samen met een handjevol fans en een lokale gitarist de megahit van Oasis op het terras van een barretje in Valletta.

De muzikant is op vakantie in Malta met voormalig Oasis-gitarist Paul ‘Bonehead’ Arthurs. Barbezoekers herkenden het duo herkenden en vroegen of hij een liedje wilde zingen. Dat deed hij met volle overgave. Een lokale gitarist, Peter Borg, begeleidde de Oasis-frontman op zijn akoestische gitaar.

'Is dit echt?'

“We waren op pad, ongeveer twintig man, gingen wat drinken en knoopten een gesprek met hem aan”, vertelt Albert Camilleri, een van de aanwezigen, aan Lovin Malta. “Ik ben niet zijn grootste fan, maar mijn vrienden konden het niet geloven. Elke vijf seconden hadden zij zoiets van: is dit echt? Sta ik hier echt Wonderwall te zingen met Liam Gallagher?”

Borg is een van Malta’s bekendste gitaristen, maar ook hij kon het niet geloven. “Ik was helemaal niet van plan uit te gaan. Een goede vriend wist me te overtuigen en voor ik het wist stond ik te jammen met een van mijn favoriete rocksterren!”