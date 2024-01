Terugkijken: de allereerste uitzending van Voetbal Insite

Gisteren was het precies vijftien jaar geleden dat het voetbalprogramma Voetbal Insite, toen nog met een t, voor het eerst werd uitgezonden.

Het programma, gepresenteerd door Ruud ter Weijden, groeide uit tot een vernieuwend en geniaal voetbalprogramma waar harde meningen en schofferend taalgebruik niet werden geschuwd.

Voetbal Insite was de opvolger van het programma Sport aan Tafel, waarin beroepsbrompotten Johan Derksen, Hugo Camps en Jan Mulder vaste gast waren. Bij Voetbal Insite bleven alleen Derksen en presentator Ter Weijden als vaste gezichten over, Hugo Camps verdween helaas langzaam van het podium.

Inmiddels is het programma - met Wilfred Genee als presentator en Rene van der Gijp naast Derksen als vaste gast - via Voetbal International geëvolueerd tot Voetbal Inside en is er zelfs een eigen magazine. Maar nu kijken we even terug, met een sigaar in de hand. Want RTL XL heeft de allereerste uitzending online gepleurd. Genieten, deze slow tv.