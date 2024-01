Bij de koffie: Nigeriaanse actrice in de ban gedaan om knuffel in videoclip

De Nigeriaanse actrice Rahama Sadau is in de ban gedaan door de filmindustrie in haar land. Reden: fysieke aanraking met een man in een muziekvideo. Een schande voor de islam, zo wordt geoordeeld.

https://www.youtube.com/watch?v=0yEfO8OgjXE

In de videoclip van het nummer I Love You speelt zich een romantisch spel af. Sadau gaat uiteindelijk in op de verleidingen van de man en geeft hem op het einde iets wat nauwelijks een knuffel valt te noemen. Maar 'erg' genoeg om bestraft te worden.

Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria (Moppan) heeft een gedragscode waarin staat dat acteurs en actrices niet de islam mogen schaden. Fysieke aanraking tussen man en vrouw is wat dat betreft al te immoreel. Conservatieve islamitische geestelijken willen zelfs helemaal af van dit soort video's.

"Het is niet de eerste keer dat Sadau iets dergelijks uithaalt", zegt een woordvoerder. "Ondanks meerdere waarschuwingen, blijft ze gewoon doorgaan."

Films en videoclips van de actrice worden geblokkeerd in Nigeria en en ze niet meer acteren. Voor hoe lang, is niet bekend. Zelf heeft Sadu nog niet kunnen reageren, ze is op dit moment op vakantie in India. De acteur in de videoclip is niet lid van de Moppan, dus kan niet bestraft worden.