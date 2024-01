Een ode aan Falcão, de beste zaalvoetballer aller tijden

Falcão, de beste zaalvoetballer aller tijden, is er deze week mee gestopt na een - zeker voor iemand van zijn status - nogal roemloze aftocht op het WK.

De 39-jarige Braziliaan, voluit Alessandro Rosa Vieira, begon zijn futsalcarrière in 1989. In clubverband speelde hij 697 wedstrijden, waarin hij 932 keer tot scoren kwam. Voor het Braziliaanse team scoorde hij 339 keer in 201 interlands.

In totaal won Falcão 52 titels, waaronder negen landskampioenschappen en twee wereldtitels. Ook individueel pakte hij veel prijzen. Zo werd hij vier keer uitgeroepen tot beste zaalvoetballer ter wereld.

Zelfs de meest verbitterde Argentijn is het er over eens: een betere zaalvoetballer dan Falcão is er niet, heeft nooit bestaan en zal er waarschijnlijk ook nooit meer komen. Geniet van deze zijn mooiste goals, trucs en skills.

Top 12 goals

https://www.youtube.com/watch?v=-b2lkhdJXf4

Magic skills

https://www.youtube.com/watch?v=1DssnQzZZYM