Bij de koffie: valk van 2 miljard euro op een Turkmeens vliegveld waar geen kip komt

Er staat een nieuwe terminal op het vliegveld in de Turkmeense hoofdstad Ashgabat. Toegegeven: het gebouw ziet er waanzinnig uit.

Even de feiten op een rij: het gebouw in de vorm van een valk kostte meer dan 2 miljard euro en de terminal kan ongeveer 1.600 passagiers per uur aan. Saillant detail: slechts 105.000 toeristen bezochten het land in 2015. Dat zijn ongeveer 12 per uur. Daarom vragen critici zich af wat precies het doel is van de terminal, die ontworpen is door het Nederlandse Royal Haskoning.

President Gurbanguly Berdymukhamedov was afgelopen weekend, toen hij het vliegveld opende, in ieder geval vol goede moed. "Turkmenistan zal een hub worden tussen Europa en Azië", sprak hij de mensen toe.

Berdymukhamedov heeft alle schijn tegen, te weten dat Turkmenistan nou eenmaal bekend staat om overdadigheid. Om maar wat te noemen: hoofdstad Ashgabat staat in het Guinness Book of World Records als stad met de meeste witmarmeren gebouwen.

Maar laten we het feestje van de schatrijke president en de Nederlandse ontwerpers niet bederven, hierbij wat foto's.