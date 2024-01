Bijles van Marith: sex is in the air

Als je lid van de Mile High Club wil worden, moet je niet dralen maar toeslaan wanneer het kan. Onze seks-expert kan erover meepraten.

Een gedeelte van mijn achttien uur durende reis naar Bali verveelde ik me stierlijk. Slapen in een vliegtuigstoel is niet voor mij weggelegd, zelfs niet met een slaappil en twee flesjes rode wijn achter de kiezen. Mijn medepassagiers hadden hier geen last van, gesnurk steeg op vanuit de rijen naast me. Ik staarde voor me uit in het donker en zag een meisje het toilet binnen schieten. Het viel me op dat ze de deur niet op slot deed. Een moment later verscheen er een slungelige jongeman in het gangpad.

Schichtig keek hij om zich heen. Eenmaal aangekomen bij de wc reikte hij naar de deurklink, duwde hem een stukje omlaag en trok zijn hand toen geschrokken terug. Er kwam een stewardess aan, die hem met een vriendelijk knikje passeerde. Nadat ze was verdwenen bleef de jongen staan weifelen. Ik moest me inhouden om niet te sissen: ‘Kom op man, nu! Ga ervoor.’ Hij verroerde geen vin en het onvermijdelijke gebeurde; er sloot iemand achter hem aan in de ‘rij’.

Teleurgesteld en onbevredigd baande het stel zich een weg terug naar hun stoelen. Plan mislukt. Ze hadden het niet voor elkaar gespeeld lid te worden van de Mile High Club – een groep mensen die van bil ging op meer dan een mijl (1600 m.) hoogte. Voorlopig bleef ‘seks in de lucht’ op de bucketlist staan. Doodzonde. Iets meer lef en het was gelukt.

Lid word je zo

Zorg allereerst dat je de nachtvlucht boekt, als je ambities hebt lidmaatschap te verschaffen tot de Mile High Club. Medepassagiers slapen, het cabinepersoneel loopt minder frequent heen en weer en het licht is gedimd. In een overvol vliegtuig naar Spanje met hooguit vier drukbezochte toiletten, kun je seks vergeten. Belangrijk is dat je recht op je doel afgaat. Als je vriendin, scharrel of de vrouw/man die je net hebt ontmoet op het toilet zit te wachten, ga dan in godsnaam niet lopen dralen. Hup naar binnen. ‘Mile Higher’ word je niet zomaar. Daar heb heb je ballen voor nodig – waar het de jongen op mijn vlucht duidelijk aan ontbrak.

Als je geen ‘vluggertjesman’ bent, zeker niet als de druk groot is, breek de sessie dan voortijdig af. Seks in het vliegtuig draait om de ervaring, niet om een orgasme. Hoe langer je bezig bent, hoe risicovoller de onderneming wordt. Als vanzelfsprekend ga je niet samen naar binnen, of buiten (tenzij je betrapt bent, maak je dan zo snel mogelijk uit de voeten). De deur openen is het spannendste moment. Hou je hoofd koel. De kans is groot dat áls er iemand staat, hij of zij te slaapdronken of verbouwereerd zal zijn om direct te reageren.

Met een beetje geluk zijn jullie bij je stoelen, voor de persoon in kwestie goed en wel doorheeft wat jullie uitspookten. Zelfs als je wel oog in oog komt te staan met een alerte klikspaan is er geen reden tot zorg. De moeder van een vriend van me is purser bij de KLM en vertelde me dat het personeel het ergst is van allemaal. ‘Haast iedereen is lid,’ lachte ze. Zwaar straffen zou hypocriet zijn. ‘Ik laat, net als de meesten van mijn collega’s, stellen die ik betrap er met een waarschuwing vanaf komen.’ In het ergste geval sta je enorm voor lul.

Op hete daad betrapt

Ik raad je af om dit soort capriolen uit te halen als je richting een land vliegt dat conservatief is als het seks betreft. Naar Dubai, met een vliegtuigmaatschappij als Saudi Arabian Airlines, of Qatar Airways – om maar iets te noemen. Voor je het weet zit je een gevangenisstraf uit van twintig jaar voor buitenechtelijke of openbare seks. Om in de westerse wereld gearresteerd te worden voor vliegtuigseks moet je het bont maken. In 2011 werd een Australisch stel op hete daad betrapt in een vlucht van maatschappij Jetstar, en na de landing in de boeien geslagen. De 44-jarige man zou zich agressief hebben opgesteld tegen het cabinepersoneel dat hem betrapte.

Een Britse vrouw (22) onderging in 2014 een vergelijkbaar lot. Ze maakte zoveel kabaal tijdens een vrijpartij op het toilet dat medepassagiers massaal klaagden. Het personeel van Virgin Atlantic voelde zich genoodzaakt de deur in de trappen en de vermoedelijk dronken vrouw met handboeien aan haar stoel vast te maken.

Zie je lidmaatschap van de Mile High Club wel zitten maar heb je geen zin om jezelf in een ranzige toilet te wurmen en jaagt het idee betrapt te worden je angst aan? Het kan ook anders – al vind ik het valsspelen. Bedrijf Love Cloud verzorgt speciale vluchten boven Las Vegas. Niks geen gedoe met ruimtegebrek. Hier krijg je een geheel verzorgd liefdesnestje, met matras en al. Te boeken vanaf achthonderd euro voor een half uur.

