Winnaar en verliezer van de dag: Anis Jadib vs. Rodrigo Duterte

Winnaar van de dag: Anis Jadib

https://www.youtube.com/watch?v=BnDYZ8M3sKQ

Denken in oplossingen, zelfs als het op het straattuig in Zaandam aankomt. Houden we van.

Verliezer van de dag: Rodrigo Duterte

'Filipijnse president Duterte doodde medewerker Justitie': https://t.co/63tubKR9Vv — NU.nl (@NUnl) 15 september 2016

De Filipijnse president Rodrigo Duterte zou in 1993 een medewerker van het ministerie van Justitie hebben doodgeschoten. Daarnaast zou hij opdracht hebben gegeven tot ruim duizend moorden. Dat heeft een voormalig medewerker van de president verklaard tegenover de Senaat, die buitengerechtelijke moorden onderzoekt.