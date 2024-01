Je zoontje bij Ajax, wat wil je nog meer?

‘Goedemiddag, met Michel Hordijk van Ajax. Spreek ik met de vader van Felix?’ Hajo de Boer is zijn hele leven al fan van Ajax. Zijn verhouding met de club verandert als zijn zoontje Felix wordt uitgenodigd om keeper te worden van de F1 van de recordkampioen.

In Mijn zoon, Ajacied beschrijft De Boer twee seizoenen binnen de beroemde Ajax-opleiding, waarin zijn zoontje het mag proberen. Het verhaal heeft wel wat weg van de inmiddels klassieke Papa kan wel janken-sketch van Jiskefet, waarin Michiel Romeyn zijn zoontje duidelijk maakt dat ook voetbalvaders offers moeten maken. Zo dramatisch is Mijn zoon, Ajacied niet. Het boek neemt je in een reeks soms hilarische anekdotes mee in de wereld van de BVO (KNVB-speak voor profclub).

https://www.youtube.com/watch?v=cjZ2h_yPtHM

Een toernooi in Portugal waar een voetbalouder zich waagt aan een ‘Joooden! Joooden’. Een jeugdcoach die niet verder kwam dan ‘Hup’, ‘Sterk’, ‘Vóóruit’ of ‘Sneller handelen’. De röntgenfoto die van Felix hand wordt gemaakt, zodat de club zijn groei kan inschatten en bepalen of hij ooit een keeperswaardige lengte zou krijgen.

Verplicht leesvoer als je kind op voetbal zit. Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben.

Jonathan Ursem

