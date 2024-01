Winnaar en verliezer van de dag: Alyda Norbruis vs. Volkskrant

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Alyda Norbruis

Derde goud voor Norbruis in Rio https://t.co/FhYbOjg4Kl — Albert Helfensteijn (@ACHelfensteijn) 14 september 2016

Alyda Norbruis heeft opnieuw een gouden medaille gepakt bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. De 27-jarige wielrenster uit het Friese Ureterp was vandaag de snelste in de tijdrit op de weg (klasse C1-2-3).

Verliezer van de dag: Volkskrant

Rechter: De Volkskrant moet 1.500 euro betalen in zaak om voorpaginafoto https://t.co/ToclnGGWGQ pic.twitter.com/cyPsic1Y9P — de Volkskrant (@volkskrant) 14 september 2016

Nu maar hopen dat Sanne Wevers haar foto niet te erotisch vindt.