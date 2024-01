12 niet politieke wetenswaardigheden over Hillary Clinton

Hillary Clinton is ziek, niemand weet wat er exact aan de hand is. Feit is dat de Democratische presidentskandidaat momenteel even geen campagne kan voeren en alle tijd heeft om thuis met boeken te smijten naar Bill of met de doden te praten, om maar eens wat te noemen.

Een mooie aanleiding om verder te kijken dan haar politieke carrière, gelekte emails of wat dan ook. In haar keuken bijvoorbeeld. Hillary Clinton in twaalf niet politieke wetenswaardigheden.

1. Hillary is in het bezit van een Grammy Award

Hillary Clinton won in 1997 een Grammy Award. Niet met een hitje of wat dan ook, maar met haar boek It Takes Village. Ze won de Grammy in de categorie 'Best Spoken Word Album' met de audioversie van het boek, die ze zelf in heeft gesproken.

2. Hillary werd ontslagen als visschoonmaakster

Een van haar eerste baantjes was het schoonmaken van vis in Alaska. Zelf noemt ze dit een van haar belangrijkste banen wat betreft de voorbereiding op het Witte Huis. Ze vertelde er niet bij dat ze binnen een week al werd ontslagen, omdat ze te veel vragen stelde, weet Politico.

3. Hillary is een zuipkampioen

In 2004 mondde een tour door Estland uit in een ordinaire drankwedstrijd met haar toenmalige collega-senator John McCain. Hillary sloeg vier vodka's op rij achterover en daar kon McCain niet aan tippen, zo schrijft The Telegraph.

4. Hillary heeft contact met de doden

Hillary noemt deze hobby aan reflectieve meditatie. Met haar ogen dicht heeft ze naar eigen zeggen regelmatig contact met dode mensen, waaronder Eleanor Roosevelt, de first lady tijdens het presidentschap van Franklin Delano Roosevelt (1933-1945).

5. Hillary mishandelde Bill met een boek

Even wat opheldering over dat boek uit het intro. In een woeste bui heeft Hillary haar echtgenoot Bill eens verbannen uit hun slaapkamer en hem verwond door een boek tegen zijn smoel te gooien. Driemaal raden wanneer dat was... Juist, toen ze erachter kwam dat Bill met zijn sigaar Monica Lewinsky had bevredigd.

6. Hillary was geschikt /ongeschikt

"Ik weet niet of je het kunt zien, maar je bent te oud en je bent een vrouw", kreeg Hillary volgens The New York Times te horen toen ze zich op 27-jarige leeftijd aanmeldde voor het United States Marine Corps. Zo werd ze keihard afgewezen bij het Amerikaanse leger.

7. Hillary werd als 22-jarige student geportretteerd in LIFE Magazine

Op 22-jarige leeftijd verscheen Hillary Clinton voor het eerst in de media. Het gerenommeerde magazine LIFE portretteerde haar als net afgestudeerde. Ze viel op door een speech op het Wellesley College over onder meer burgerrechten en de oorlog in Vietnam, aldus Time.

8. Hillary deed per ongeluk een lucratieve investering

In 1978, het jaar dat Bill zich kandidaat stelde als gouverneur van Arkansas (foto), investeerde Hillary vanuit het niets 1.000 dollar in onbekende grondstoffen. Prima keuze, zo bleek. Tien maanden later kreeg ze er 100.000 dollar voor terug, schrijft New York Times. "Meer geluk dan wijsheid", gaf ze later toe.

9. Hillary was idolaat van net-niet-tieneridool Fabian Forte

Je had Elvis Presley en Fabian Forte. Elvis was rock-'n'-roll, Fabian was een softe net-niet-tieneridool. Hillary was idolaat van de laatstgenoemde. Het was zelfs zo erg, dat ze op haar middelbare school in Illinois een fanclub oprichtte. Dit vertelde ze laatst tijdens een college op een Universiteit op de Filipijnen.

10. Hillary rijdt al twintig jaar geen auto meer

"Dit is mijn grootste zegen", zei ze tegen ABC News.

11. Hillary heeft een eigen koekjesrecept

We zien het al helemaal voor ons: Hillary Clinton die koekjes aan het bakken is in de keuken, terwijl Bill met een glas whiskey lekker zit te brallen. Het zal niet zo vaak voorkomen, maar ze heeft wel een eigen chocolate cookies- recept, dat je hier kunt vinden.

12. Hillary houdt van heet

We blijven nog even in de keuken, omdat een kijkje daarin nou eenmaal niet zo vaak voorkomt. Je mag het direct weer vergeten, maar we willen toch even kwijt dat Hillary bijna over al het voedsel tabasco gooit. We hebben dat niet van een of andere roddelsite, maar uit een verhaal in The Wall Street Journal. En via The Washington Post weten we dan weer dat ze iedere dag een hete peper eet. Nu snappen we Bill ook wat beter.