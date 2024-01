VIDEO: matrasverkoper dropt totaal misplaatste 9/11-commercial

Het is best moeilijk om heel Amerika boos te krijgen, maar het is een bedrijf uit Texas dat matrassen verkoopt toch zonder enige moeite gelukt.

Heel simpel, het familiebedrijf haalde het in het hoofd 9/11 als thema te gebruiken in een reclame. Ja, je ziet het goed, er gaan echt twee torens van matrassen omver. Reclamemakers zullen trouwens jaloers zijn op deze Texanen; het filmpje is al meer dan 8 miljoen keer gekeken.

https://www.youtube.com/watch?v=2ZmM-2gj5Gc