Bijles van Marith: verboden fantasieën

Nieuwe Revu's Marith is niet makkelijk te shockeren. Zeker niet als het over haar favoriete onderwerp seks gaat. Toch kreeg B. het voor elkaar.

B. (29) is fetisjmodel. Ik ontmoette haar tijdens een modeshow die ik liep voor ontwerper Dennis Diem. Het klikte meteen. Na afloop praatten we na aan de bar. Tot mijn vreugde verspilden we geen tijd met koetjes en kalfjes en gingen we direct over op mijn favoriete onderwerp: seks. Ik vroeg of ze een fetisj had (niet elk model dat poseert in leer of latex is werkelijk fetisjist). Niet op haar gemak wendde ze haar blik af. Wat ik vreemd vond, aangezien ze net achteloos had verkondigd dat ze van seks in darkrooms hield.

‘Het is een beetje raar,’ verklaarde ze schouderophalend en keek naar haar vriendje, die verderop stond te praten. Ik vertelde dat ik wel wat gewend was. ‘We hebben een incestfetisj.’ B. knikte in de richting van de man. Ik glimlachte begripvol. Of althans, daartoe waagde ik een poging. Of ik daarin slaagde, weet ik niet. De waarheid was dat ik moeite moest doen mijn gezicht in de plooi te houden en niet ‘Een wat?’ te roepen. ‘Hoe werkt zoiets?’ vroeg ik. B. legde uit dat ze incestporno keken en aan rollenspellen deden, waarin zij de zus speelde, haar vriend de broer. ‘Neuk me snel, straks komt mama thuis en betrapt ze ons,’ zeiden ze dan tegen elkaar. Of: ‘Oh zusje, we moeten stoppen. Het is zo verkeerd wat we doen. Je bent te jong.’ Hoe verkeerder het voelt, hoe geiler de seks, vertrouwde B. me toe.

Is er iets mis met mij?

B. en haar vriend zijn lang niet de enigen die opgewonden raken van het idee zich schuldig te maken aan incest, ook wel bloedschande genoemd. Uit onderzoek van de pornowebsite GameLink.com bleek dat incestporno één van de populairdere genres van dit moment is en steeds geliefder wordt. Er was sprake van een toename van 178 procent in het bekijken van incestporno, gemeten in de VS van oktober 2014 tot januari 2015. Zoektermen die gretig aftrek kenden waren bijvoorbeeld: mother’s indiscretions, brothers and sisters, father’s forbidden fantasies.

Het internet staat vol met verhalen van mensen die nergens liever naar kijken dan seksende familieleden. Een zestienjarige jongen uit zijn zorgen: ‘Ik kijk porno sinds mijn twaalfde,’ schrijft hij. De eerste jaren zocht hij naar ‘normale’ video’s. Rond zijn veertiende begon dat te vervelen. ‘Ik zag een video van een vader en dochter voorbij komen en vond dit hot.’ Vanaf dat moment was hij verkocht. ‘Vader-dochter, broer-zus, moeder-zoon, ik houd er allemaal van.’ Al zijn pornozoekopdrachten zijn nu incestgerelateerd en hij kijkt minstens eenmaal per dag. ‘Ik heb geen idee waarom ik dit zo geil vind. De gedachte werkelijk seks met mijn familie te hebben vind ik walgelijk. Er is vast iets mis met mij.’

Lees hier meer bijlessen van Marith

Als je de reacties onder het stukje van deze zestienjarige leest, zou je bijna gaan geloven dat mensen die opgewonden raken van ‘dit soort’ porno direct opgesloten moeten worden. Om een voorbeeld te geven: ‘Je bent ziek en zal opgroeien tot iemand die seksueel afwijkt, een gevaar zal vormen voor onze maatschappij.’ Incest ligt gevoelig. Niet gek. We kennen allemaal de vreselijke verhalen van kinderen die misbruikt zijn door hun vaders, oudere broers of zelfs moeders.

Verbeelding en werkelijkheid liggen echter mijlenver uit elkaar. Fantasieën – soms donker of compleet bizar – hebben we allemaal. Dat betekent niet dat we van plan zijn deze heimelijke verlangens in praktijk te brengen. Vrouwen die opgewonden raken van het idee verkracht te worden willen net zo min aangerand worden, als dat iemand die incestporno kijkt, seks wil met een familielid. ‘Ik moet er niet aan denken,’ drukte B. me op het hart.

Verachtelijk = opwindend

Als je jarenlang porno kijkt, kan ik me voorstellen dat je snakt naar een nieuwe ervaring. Een kick die vergelijkbaar is met de eerste keer dat je keek, als klein hitsig mannetje, stiekem rukkend achter je bureau, als de dood dat je ouders je zouden betrappen. Het taboe op incest is voor de meeste mensen de reden om erover fantaseren. Het idee iets te doen dat verachtelijk is, windt ze op. Meestal is de directe familie geen onderdeel van de fantasie.

Maar, zelfs als je op een blauwe maandag dit soort ‘verkeerde gedachten’ hebt toegelaten, dan is dit nog geen reden je zorgen te maken over je geestelijke gesteldheid. Het zijn enkel gedachten, en daarmee doe je niemand kwaad. Freud was zelfs van mening dat we tijdens het opgroeien allemaal seks wilden met de ouder van het andere geslacht. Gelukkig is het verschil tussen denken en doen even groot als dat tussen dag en nacht. Een seksuoloog vertelde me eens: ‘Als we iedereen zouden afrekenen op fantasieën, zat meer dan de helft van de mensheid achter de tralies.’