Bij de koffie: onderwereld luistert mee, paralympiër Vervoort overweegt euthanasie na Rio en meer...

Paralympiër Marieke Vervoort overweegt euthanasie na Spelen

De Paralympische Spelen in Rio de Janeiro - van 7 tot 18 september - worden de laatste voor rolstoelatlete Marieke Vervoort (37). "Ik begin stilaan te denken aan mijn euthanasie", zei ze tijdens de presentatie van de Belgische delegatie.

Vervoort zit wegens een spierziekte sinds 200 in een rolstoel, het was nog onzeker of ze Rio ging halen. "Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik nog in Rio zou staan. Het is mijn laatste wens om er mee te doen. Hopelijk kan ik daar in schoonheid afsluiten."

Onderwereld luisterde Limburgse politie af

Een van de twee Limburgse politiemollen die sinds enkele weken verdacht worden van het lekken van strikt vertrouwelijke politie-informatie tegen betaling, blijkt een portofoon te hebben doorgesluisd naar de onderwereld.

Acteur Hugh O'Brian (91) overleden

Acteur Hugh O'Brian is maandag overleden. Hij is 91 jaar oud geworden. Dat meldt Variety. O'Brian is vredig in zijn huis in Beverly Hills gestorven.

De acteur is vooral bekend van de western-serie The Life and Legend of Wyatt Earp, die werd uitgezonden tussen 1955 en 1961. O'Brian ontving in 1957 een Emmy-nominatie voor zijn rol in de serie.

Duterte betuigt spijt, maar Obama heeft al afgezegd

De Amerikaanse president Obama heeft een ontmoeting met zijn Filipijnse ambtsgenoot Rodrigo Duterte afgezegd. De twee zouden elkaar ontmoeten in Laos, waar deze week een top van landen in Zuidoost-Azië is. Maar dat was voordat Duterte zich in een gesprek met journalisten nogal ongebruikelijk uitliet over Obama.

Duterte gebruikte in het gesprek een Filipijnse variant voor hoerenzoon om de Amerikaanse president te omschrijven. Hij zei dat het onbeleefd zou zijn als Obama hem zou aanspreken op schendingen van de mensenrechten. Het gaat dan om de moord op drugsdealers. Inmiddels heeft Duterte zijn excuses aangeboden voor de opmerking.