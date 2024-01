Bij de koffie: ambtenaren bron van ergernis, vandalen slaan toe op Burning Man en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Ambtenaren bron van ergernis in Nederland

Nederlanders ergeren zich over ondeskundigheid bij ambtenaren: https://t.co/vU0tn7c1Z6 — NOS (@NOS) 5 september 2016

De grootste ergernis bij burgers over hun contact met de overheid is ondeskundigheid bij ambtenaren. De Nationale ombudsman concludeert dat uit een peiling onder ruim 500 Nederlanders. Bijna vier op de tien Nederlanders hebben weleens problemen bij hun contact met de overheid, zoals het verlengen van een rijbewijs of het aanvragen van zorg. Gemiddeld waarderen ze dat contact met een 6,5.

Vandalen slaan toe op VIP-gedeelte Burning Man

Is ook een beetje vreemd om te lezen: Burning Man & V.I.P. https://t.co/eJorrj3z8o via @NUnl — Gertjan Kruijk (@GertjanKruijk) 5 september 2016

Bezoekers van kunst- en muziekfestival Burning Man in de woestijn van Nevada hebben afgelopen week schade aangericht in een VIP-gedeelte van het Amerikaanse festival. Het festival staat juist bekend om de drang naar naastenliefde.

De uitbaters van het exclusieve kamp, White Ocean, zeggen dat er elektriciteitsdraden zijn doorgeknipt, eigendommen zijn gestolen en dat de vandalen met honderden liters water hebben geprobeerd het kamp onder te laten lopen.

Rechts-nationalistisch rukt op in Duitsland

De CDU is bij de verkiezingen in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren voor het eerst rechts ingehaald door de AfD. Een klinkende oorvijg voor Angela Merkel. De rechts-nationalistische partij komt vanuit het niets met 18 zetels in het parlement, 2 meer dan de christendemocraten. De SPD blijft de grootste partij in het uiterste Noordoosten van Duitsland, maar leed de grootste verliezen.

Rutte: partijprogramma PVV gevaar voor de rechtstaat

Rutte noemt PVV-programma bedreiging voor de rechtsstaat: https://t.co/Zh4YXK6YF7 — NU.nl (@NUnl) 4 september 2016

Het verkiezingsprogramma van de PVV gaat volgens premier en VVD-leider Mark Rutte op een aantal punten tegen de rechtsstaat in. Dat zei hij zondag in het tv-programma Zomergasten. In het programma van de partij van Geert Wilders staat onder andere dat alle moskeeën en islamitische scholen in Nederland moeten worden gesloten en hij pleit voor een totale asielstop.

Dat staat volgens Rutte haaks op de waarden van de Nederlandse rechtsstaat. Hij zei ook dat hij Wilders als zijn grootste politieke tegenstander ziet. Rutte vindt dat Wilders angst aanwakkert, maar ook wegloopt voor verantwoordelijkheid. "Hij is een wegloper", aldus Rutte.