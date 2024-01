Mark Hamill scheert zijn Luke Skywalker-baard: 'Sowieso tot Episode 9'

Op het einde van Star Wars: The Force Awakens (episode 7) kwam hij dan eindelijk in beeld: Luke Skywalker, die in net als in eerste Star Wars-trilogie (episode 4, 5 en 6) ook door Mark Hamill werd gespeeld. Maar wat was nou precies de status van de zoon van Darth Vader in het vervolg van de nieuwste trilogie?

De acteur heeft daarop zelf een soort van antwoord gegeven, middels een filmpje op Twitter waarin te zien is dat hij zijn Luke Skywalker-baard in model scheert. Hij hint daarbij zelfs naar Star Wars: Episode 9.

'Sowieso tot Episode 9.' Dat kan op allerlei manieren geïnterpreteerd worden, maar vermoedelijk keert hij pas weer terug in Episode 9.

Dark Side

Dan nog de vraag hoe. Niemand weet het, maar complottheorieën zijn altijd leuk. Deze bijvoorbeeld, die zou bewijzen dat Luke Skywalker overstapt naar de Dark Side.

Om er nog maar een complottheorie tegenaan te gooien: is de superieure leider Snoke uit The Force Awakens de grootvader van Luke Skywalker? Over een drie en drie maanden weten we vast iets meer.

https://www.youtube.com/watch?v=4KBMuktcY-4