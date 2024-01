Nieuwe documentaire De La Soul gratis online (net als het nieuwe album)

Vorige week kwam het eerste studioalbum sinds twaalf jaar van De La Soul uit, And the Anonymous Nobody genaamd. Tegelijk met het nieuwe album kwam de documentaire We're Still Here (now)... a documentary about nobody, die nu gratis (onderaan dit bericht) te zien is.

De legendarische hiphopformatie - voor de leek: Me Myself and I - is nog steeds razend populair, dat bleek vorig jaar toen de rappers een Kickstart-campagne startten voor hun achtste studio-album. Het doel werd gesteld op 110.000 dollar, een bedrag dat al binnen 24 uur werd gehaald. Uiteindelijk leverde de campagne 600.000 dollar op.

And the Anonymous Nobody

Op het nieuwe album zijn onder anderen Snoop Dogg, The Darkness, Damon Albarn en Usher te horen. "We willen met deze plaat iets aan de muziekscene van deze tijd cadeau geven. Niet om de balans terug te brengen of om hiphop te fixen, maar om iets te vertellen over de creatieve aspecten van muziek", aldus het raptrio.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxKHVMqMZqUQB0h9LxtkA5P6lz9-N0dpt

We're Still Here (now)... a documentary about nobody

In de documentaire wordt het proces van het nieuwe album gevolgd, van begin tot eind. De La Soul wilde voor de verandering geen samples van popartiesten gebruiken, vanwege de hoge kosten van copyright.

Daarom huurden ze bekende artiesten in, die uiteindelijk het een vracht materiaal maakten waaruit de rappers konden samplen. Uniek in de wereld van de hiphop, zoals je in de onderstaande documentaire kunt zien.

https://www.youtube.com/watch?v=tmpGJ7P_xsw