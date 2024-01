'Vreemd dat Mark Rutte niet uit de kast komt'

Geen Stijl-presentator Jan Roos wordt lijsttrekker van de politieke partij VNL (Voor Nederland). Vorig jaar interviewde Nieuwe Revu hem over onder meer zijn politiek ambitie en Mark Rutte. Dat kan nog gezellig worden in Den-Haag. Lees hieronder het hele interview.

25 maart 2015 Jan Roos heeft grootse plannen. Zijn ideale scenario: eerst een eigen interviewprogramma, daarna de politiek. Er zijn nog wel wat drempels te overwinnen. Zoals dat ene filmpje. En ernstige bedreigingen. ‘Ik maak radio met een gewapende agent naast me.’

Misschien kent u Jan Roos als die zwaar bebrilde man die onschuldige huisvrouwen vernedert op vreugdeloze plekken als de Huishoudbeurs. Of als de man die de voorpagina van De Telegraaf haalde omdat er twee prostituees op zijn gezicht plaatsnamen. Weet dan dat u Jan Roos niet helemaal kent. Jan Roos is namelijk ook de man die op termijn de (rechtse) politiek in wil.

Bij voorkeur nadat Nederland hem heeft leren kennen als een meesterinterviewer met een eigen, alom bejubeld interviewprogramma. In het welvarende Bergen waar Jan opgroeide en inmiddels, om zijn kinderen net zo’n gelukkige jeugd als hij zelf te gunnen, weer is neergestreken, stuit Revu op een brok onverzettelijke ambitie.

We zijn nu in Bergen. De plek waar jij een gelukkige jeugd had. Toch?

‘Ja, daarom ben ik ook weer teruggekomen. Ik kom uit een soort VPRO-milieu, mijn ouders waren zeker niet rechts. Ze stonden vierkant achter de verzorgingsstaat, waren oprecht blij dat ze zo veel belasting konden betalen, om daar dan andere mensen mee te kunnen helpen. Eigenlijk ben ik helemaal klaargestoomd voor de sociaal-democratie. Maar ik vond die wereldvisie vrij vroeg al totale onzin. Op mijn twaalfde begon ik de krant te lezen en wat ik daar las, begreep ik niet helemaal. Dat stond haaks op bepaalde natuurwetten, in de natuur vallen de zwakkeren ten prooi aan de hyena’s. Wij creëren juist zwakke mensen. Dat ze er zijn, prima. Dat je daar een beetje voor moet zorgen, vind ik ook nog wel een beetje prima. Maar wij hebben in Nederland een hele business in het leven geroepen om zwakke mensen te creë- ren en in stand te houden. Daarom zeggen wij ook tegen allochtonen: je hoeft de taal niet te leren, joh. Van die achterstand is een hele business namelijk afhankelijk.’

Zoals je nu, boos bijna, van je gelukkige jeugd naar de misstanden in ons land gaat, komt vrij geëngageerd over. Toch wat anders dan je capriolen op de Huishoudbeurs. Leiden die grappen met huismoeders niet af van je inhoud?

‘Dat stempeltje heb ik zelf op mijn hoofd geplakt, daar kan ik niet over zeuren. Ik ben heel serieus over zaken in Nederland, maar hou ook van humor, lol trappen. En dat laat ik ook zien. Ik vind het leuk om mezelf te relativeren. Freek de Jonge, Peter R. de Vries en Theo Maassen zijn hun waarheid aan het preken. En dat is precies waar je voor moet oppassen. Ik doe die beurzen en die malligheid ook om mezelf in de zeik te nemen en een spiegel voor te houden. De domste mensen zeggen dat ze slim zijn. De slimste mensen weten wat ze niet weten.’

Je hebt weleens gezegd dat je geen ‘Joep Meloen’ moet worden. Wat nou als dat jouw beste rol is?

‘Dat is mijn beste rol niet. Ik weet hoe ik mensen aan het lachen kan maken en humor is de basis van alles. Ik ben niet een bijzonder knappe man, maar ik heb altijd mooie vriendinnen. Waarom? Meisjes vinden humor heel interessant. Daarmee laat je relativeringsvermogen zien. Een vrouw heeft liever een man met een bierbuik en humor dan Arie Boomsma. Die glijer met z’n strakke pens vinden vrouwen uiteindelijk geen moer aan. Ja, om naar te kijken, maar als ze erop liggen, vinden ze het al niet meer leuk. Je moet gewoon inzien dat niet alles perfect kan zijn. Ik zie bij mezelf de imperfectie en ben niet bang die te tonen. Dat stempel, dat ik de boel altijd in de maling neem, is alleen maar goed. Men hoeft niet altijd te weten wie ze voor zich hebben.’

Toch zou je het een godvergeten schande kunnen noemen dat je nog steeds geen eigen programma hebt, en Rutger Castricum nu wel weer.

‘Dat heb ik zelf ook wel uitgesproken. En dat is ook een godvergeten schande. Maar het is zoals het is.’

In hoeverre speelt dat ‘Joep Meloen-syndroom’ daarin mee?

‘Niet. Alles is politiek natuurlijk. Dominique en Rutger zijn die omroep begonnen. Ik ben er later bijgekomen, precies het verhaal uit de serie All Stars. Degene die er later bijkomt, is uiteindelijk de pisang.’

Zo werkt dat echt?

‘Ik denk niet dat ik ooit de hoofdmanpositie krijg.’

Zelfs niet als je beter bent?

‘Zelfs dan niet. De hoofdmanpositie zal niet mijn positie bij deze omroep worden. Dat is gewoon niet de bedoeling.’

Hoe ga je daarmee om? Uiteindelijk ben je een man met een geldingsdrang.

‘Ja, ik heb een hele grote geldingsdrang. Ik ga ermee om door te wachten. Net zo lang totdat iemand mij die hoofdrol wél geeft. Als dat niet hier is, wat het blijkbaar niet is, is het ergens anders.’

Toch heb je bij Powned al een paar keer gezegd dat je wegging. Waarom bleef je toch altijd weer?

‘Ik ben een redelijk uitgesproken mens en hou ervan om flink op de tafel te rammen en te schreeuwen, maar het moet wel realistisch zijn. Je kan in een opwelling zeggen: krijg de tering met je pleuriszooi, ik neem ontslag. Maar ik heb gewoon een huis met drie kinderen en een hypotheek. Ik zou echt wel willen overkomen als een krachtige man, maar wil ook een goede baan hebben om die overstap te maken. Het is heel praktisch en saai, misschien wel risicoloos, maar dat is wat het is.’

Eigenlijk zit ik nu tegenover een man die een beetje vastzit.

‘Ik moet nu stappen maken. Ik zit niet vast, want dan zou ik geen uitweg weten. Er zijn uitwegen zat, die worden mij ook aangeboden. Ik ben op zoek naar een uitweg die ikzelf wil.’

Schets die gedroomde uitweg eens.

‘Die kan twee kanten op. Er is de serieuzere kant en dat is politiek.’

Je bedoelt Jan Roos als politicus?

‘Ja. Ik ben door twee politieke partijen gevraagd om in de Tweede Kamer plaats te nemen.’

Welke politieke partijen?

‘Die noem ik niet.’

Louis Bontes?

‘De VNL, ja.’

En de PVV?

‘Nee.’

Jan Roos en de politiek. Ik denk dat best veel lezers dat een gek idee vinden.

‘Dan moet ik inderdaad wel stoppen met het clowneske gebeuren. Maar aan de zijkant blijven schreeuwen dat alles kut is, vind ik ook te makkelijk. Toch weet ik niet zeker of ik nu al de politiek in moet gaan. Ik heb op tv ook echt iets neergezet. Een character waar ik nog veel mee kan. Ik heb nog niet het interviewprogramma dat ik wil doen.’

Maar als jij de politiek ingaat, regent het natuurlijk al snel filmpjes met vrouwen die op je gezicht gaan zitten, zoals onlangs met die brekende primeur van John van den Heuvel op de voorpagina van De Telegraaf.

‘Dat was mijn eerste actieve striptease en ook meteen de laatste. Het was ook eerder een aanranding dan een striptease. Ik ben helemaal niet vies van vrouwen, zeker niet. Maar die beelden toonden mij in beschonken toestand op een bedrijfsfeestje waar die meisjes ook rondliepen en het thema de Zeven Hoofdzonden was. De enige zonde daar, waren die drie lelijke hoeren. Ze gingen op een gegeven moment in een rondje een potje zitten scharen en ik stond erbij. Bleken ze het leuk te vinden om mij voorover te trekken en voor ik het wist, lag ik op de grond en kreeg ik die reet in mijn gezicht. Als je naar het filmpje kijkt, zie je ook niet iemand die heel erg geniet.’

Weet je al wie dat filmpje doorspeelde?

‘Ik denk het wel.’

Ben jij dan iemand die daarvoor een stoot uitdeelt?

‘Een klap zou een beetje mager zijn. Als je mij zo naait, dan kom ik ooit op je pad.’

Dat klinkt onheilspellend.

‘Het is geen bedreiging met geweld. Kijk, waarschijnlijk is het een redacteur die bij ons heeft gewerkt. Dat hij dit heeft gedaan, betekent vooral dat je niet te vertrouwen bent. Dat is in dit vak heel vervelend, dat is niet goed voor zijn carrière.’

Welke rol speelt monogamie in je leven?

‘Ik vind monogamie een door de kerk bepaalde regel en ik ben hartstochtelijk atheïst. Dus ik houd me zo min mogelijk aan de regels van Gods huis. Ik vind monogamie leuk bedacht, net zoals wereldvrede. Alleen de kans dat het bestaat of komt, is nihil.’

Je komt op tv, dus vrouwen werpen zich massaal op je. Heb je een afspraak met je vrouw hoe jullie daarmee omgaan?

‘We zijn met elkaar getrouwd, we hebben drie kinderen en hebben elkaar in verschillende vormen trouw beloofd. Als iemand ziek is, zorgen we voor elkaar. We zijn ook trouw in de belofte dat we onze kinderen goed opvoeden en ervoor zorgen dat ze goed terechtkomen. Dat zijn allemaal vormen van trouw. Alleen hebben we elkaar nooit sexuele trouw toegezegd, dat vind ik zo’n rare belofte. Je hoort weleens mensen die tien jaar met elkaar zijn en dan maakt hij een keer een slippertje en houdt alles op. Wat is dan de basis? Dan is de basis sexuele trouw. Als je hele relatie gebaseerd is op sexuele trouw, heb je best wel een slechte relatie.’

Iets heel anders. Is men bij de VVD nog boos op je omdat je Mark Rutte als homo hebt ge-out?

‘Misschien. Maar waar kunnen ze dan precies boos over zijn? Ik zei in ons radioprogramma: ’Rutte heeft verkering.’ Toen vroeg Jan Heemskerk: ’Met een man of een vrouw?’ Waarop ik antwoordde dat het met een man was. Dat was het.’

Hoe wist jij dat eigenlijk? Komt dat dan van mensen die de verkering van onze minister-president kennen?

‘Ja.’

Al snel zei iedereen: oh, het is Jan Roos die dit zegt. Het zal wel gelul zijn.

‘Dat is prima, dat zeiden ze ook toen ik vertelde dat Gordon cocaïne uit stond te delen op het feestje van Linda de Mol en daar is weggeschopt. Dat verhaal is door een bronnetje of twintig bevestigd. Dat het uit het nieuws gehouden wordt, komt door John de Mol natuurlijk. Ik zei laatst in Het Parool dat Wendy van Dijk het met Thijs Römer deed. Twee weken later strandt zijn huwelijk. En dat verhaal van Wendy en Thijs Römer is gisteren nog bij mij bevestigd door zo’n figuur van Story die het allang wist, zei hij. Wat heb ik eraan om showbizz-onzin te spuien?’

Is het niet vooral jouw geldingsdrang? Kijk eens naar mij! Ik weet dingen!

‘Mark Rutte is een liberale premier. Dan is het toch vreemd dat je niet uit de kast komt? Ik begrijp wel waarom je niet uit de kast komt, want dat is heel slecht voor je carrière. Maar dat mag je als liberaal toch niet accepteren, dat je in de kast moet blijven omwille van je carrière? Dat vind ik dus een politiek ding. Dat verhaal van Gordon, dat dat niet uitkomt, komt door de macht van John de Mol. Ik vind het oprecht vreemd dat die flikker van een Albert Verlinde zijn roddelnieuws heel selectief brengt. Albert en die andere flikker, die van Shownieuws, die weten toch ook dat Gordon van dat feestje is verwijderd? Waarom brengen ze dat dan niet naar buiten?’

Was jij vroeger eigenlijk een pester?

‘Ik heb altijd mijn mondje klaar gehad en ook zeker gepest, dat ga ik niet ontkennen. Aan de andere kant nam ik de zwakste schakel in de klas wel altijd onder mijn hoede. Ik ging liever voor de leader of the gang. Om die dan een sneer te geven of een klap voor zijn harses. In elke klas zit een sukkeltje, die druif die niet kan voetballen en al jeugdpuistjes heeft nog voordat hij geboren was. Die nam ik dan onder mijn vleugels. De mentrix op de middelbare school vroeg dat zelfs aan mij. Er was een jongen die heel erg werd gepest, zijn ouders waren al langs geweest en het ging helemaal niet lekker. Hij was totaal depressief. Die mocht ik toen gaan beschermen.’

Na je middelbare school en wat jaren in de reclamewereld ging je naar de door jou verfoeide School voor Journalistiek. Een afschuwelijk links bolwerk. Wat bezielde je?

‘Ik werd helemaal gek van het nieuwsaanbod. Alle kranten waren links en politiek-correct en ook alle actualiteitsrubrieken waren vier keer de Volkskrant.’

En dus was jouw idee: bij Jan Roos begint de rechtse victorie?

‘Dat niet, maar ik vind dat we in Nederland een cultuur hebben dat we op verjaardagen elk jaar weer niets anders doen dan klagen over onze baan. Maar we zijn te laf om onze baan op te zeggen. Ik zat weer eens onzin te ontwerpen op een computer en dacht echt: wat doe ik nou? Toen ben ik gaan studeren en zat ik weer tussen de muppets in de klaslokalen. Achteraf heb ik natuurlijk vier jaar van mijn leven vergooid. Ik was een waardeloze student en lag liever op bed met een kater dan naar zo’n achterlijk hoorcollege te gaan. Die opleiding heb ik met twee vingers in de neus gedaan, het heeft echt het niveau van een moedermavo. Het is een vormingsinstituut van hoe te denken, maar je leert er geen klote. Ik wilde niet schrijven, dat vond ik te veel gedoe. En tv vond ik eigenlijk heel stom. Dus toen ben ik radio gaan doen daar. Lekker lullen, en het maakt ook niet uit hoe je eruit ziet. Via mijn stage kwam ik bij BNR uit, de enige plek waar nog weleens een rechts geluid klonk. De rest is toch vooral slappe hap. Ik hoorde laatst trouwens dat Radio 6 moest ophouden. Wist jij van het bestaan?’

Uiteraard. De Zwarte Lijst!

‘De Zwarte Lijst ja, daar wil ik graag wat over zeggen. Sylvana Simons heeft bedacht dat zij als de zwarte stem van Nederland in de voetsporen van Martin Luther King moet treden. Dan denk ik: hoe zou King het vinden dat zij een zwarte lijst presenteert? Zie je het al voor je dat je bij de NPO aankomt met het idee voor een leuk progamma: ’Laten we een blanke lijst met alleen maar witte countrymuziek doen en ik wil er absoluut geen neger op hebben. Geen rap, geen blues, alleen maar witte countrymuziek. En dat noemen we dan De Blanke Lijst. We maken wat filmpjes waarin allemaal blanke mensen zich met witte melk overgieten en dan zeggen we: Slegs vir blankes.’ Dat klinkt toch best gek. Net zo bezopen eigenlijk als die zwarte lijst.’

Maar jij hebt op de School voor Journalistiek toch ook geleerd dat er zoiets bestaat als institutioneel racisme waardoor de zwarte medemens uiteindelijk tot dit soort trucs moet overgaan om de eigen muziek te horen?

‘Martin Luther King had het over een droom. De bedoeling daarvan was dat je elkaar aankeek en niet dacht: wat heeft die dikke lippen of kroeshaar. Of: wat heeft die een witte kop of pluishaar. Rosa Parks zei ’Fuck you’ omdat ze niet achterin de bus wilde zitten omdat ze zwart was. Wat deze mensen doen is een eigen bus creëren. Net als die top 50 van succesvolle gekleurde mensen. Martin Luther King en Rosa Parks zouden hebben gespuugd op dat soort mensen. Ze zeggen namelijk: ik heb een kleurtje, dus ik kan niet zoveel. Maar we hebben nu iets voor onszelf gecreëerd, ons eigen toplijstje want wij kunnen niet helemaal mee met de blanke mensen. Wat is dat voor fucking bullshit? Waarom plaats je jezelf achterin de bus?’

Je klinkt als een echt talent op de rechterflank. Is je vrouw ook blij met je politieke ambities?

‘Mijn vrouw heeft mij als man uitgekozen en daar zit dit soort shit aan vast. Zij weet dat het niet helpt tegen mij te zeggen dat ik iets niet moet doen. Dat is hetzelfde als mensen tegen mij zeggen dat ik me ten opzichte van de islam moet inhouden. Want dan word je dus bedreigd en dat klopt. Ik maak radio met een gewapende agent naast me.’

Dat klinkt heftig. Is dat al lang zo?

‘De afgelopen keer omdat ik zwaar bedreigd werd. Omdat ik me dus wel uitspreek. Lafheid is de dood in de pot van de samenleving. Het gaat op dit moment helemaal fout, ook in de politiek.Ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb of dat alles dan ten goede zal verbeteren, maar ik probeer het in ieder geval wel.’

Wie bedreigt jou dan?

‘Bedreigingen komen uit twee hoeken in Nederland: extreem-links en de allochtonenhoek, en dan gespecificeerd, de Marokkanen. Dat is wat het is. Extreem-links is natuurlijk gewelddadiger en gevaarlijker dan die schreeuwlelijken op Twitter en Facebook, want extreem-links bedreigt en voert het uit. Ik denk dat als een jihadist mij wil vermoorden, hij dat niet op Twitter zet, maar me gewoon doodschiet. Daar valt ook niet tegenop te beveiligen. Als ze me af willen schieten, schieten ze me af. Ik kan m’n mond houden, maar ik denk dat ik al te veel heb gezegd. Het heeft toch geen zin meer.’

En als je jouw kinderen op bed legt, denk je dan weleens hoe het voor hen zou zijn als zo’n klootzak je afknalt?

‘Dat zou natuurlijk echt kut voor ze zijn. En het zou ook kut voor mij zijn. Ik vind het leven namelijk erg leuk. Als atheïst weet ik dat ik uiteindelijk wormenvoer zal zijn. Er is hierna helemaal niets moois voor mij. Ik accepteer niet dat welke barbaar dan ook onze vrije samenleving, onze superieure vrije wetten aantast. Als zo’n klootzak mijn levenspad vroegtijdig wil beëindigen, moet hij dat doen. Liever niet, natuurlijk. Maar wat moet ik doen? Ik ben geen held, maar een beperkt leven is geen vrij leven. Als wij toestaan dat we niet meer vrij kunnen leven, niet meer vrij kunnen denken en spreken, wat hebben we dan nog om te verdedigen?’

