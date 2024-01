Stoethaspels runnen KNVB

Toen Dick Advocaat zijn keuze voor Fenerbahçe bekendmaakte, reageerde heel de natie verbolgen, omdat De kleine generaal alwéér een werkgever vroegtijdig had verlaten, en dat voor een club in een dubieus land, waar de politieke situatie met de dag penibeler wordt.

Bij de KNVB stonden de prominenten in de rij voor de microfoons: allemaal wilden ze hun ongenoegen uiten over het feit dat Dick Advocaat slechts drie interlands de staf had versterkt, terwijl het de bedoeling was dat hij Oranje, door zijn kennis en ervaring, naar het wereldkampioenschap in Rusland zou loodsen, als mentor van de beperkte Danny Blind. Ik heb zelden zoveel ex-voetballers en trainers tegelijk dezelfde mening horen ventileren.

Dat was opvallend, want als de beroepsgroep één ding gemeen heeft, is het wel haar grenzeloze opportunisme, dat doodeenvoudig bestaat uit het bij elkaar sprokkelen van zoveel mogelijk geld, desnoods in een of andere woestijn, ver van de geciviliseerde wereld.

Wat Dick Advocaat heeft gedaan, zien we terug bij nagenoeg alle trainers van naam en faam, in binnen- en buitenland: ze gebruiken hun status om daar financieel beter van te worden. Daar vormt de markante Hagenaar geen uitzondering op. Het enige wat hij ongelukkig heeft aangepakt, zijn de herhaaldelijke mededelingen dat-ie nooit meer een club zou trainen, omdat zijn vrouw het niet langer trekt dat haar echtgenoot telkens in een vreemd land vertoeft. Maar wie Advocaat de afgelopen jaren een beetje heeft gevolgd, weet dat hij een onbedaarlijke geldingsdrang heeft en daarbij enorm veel van keiharde pegels houdt.

De KNVB heeft letterlijk helemaal geen recht van spreken: de bond ging zelf akkoord met een clausule in het contract van de ervaren assistent, waarin duidelijk stond vermeld dat de overeenkomst kon worden ontbonden als er een goed bod zou komen. Bovendien hadden beleidsmakers als Bert van Oostveen zelf ook wel kunnen inschatten dat een dienende rol helemaal niet geschikt is voor Dick Advocaat, daar is hij véél te ambitieus voor. En dan zou hij dat ook nog moeten doen voor een jaarsalaris dat hij in Turkije per maand kan verdienen.

Het enige wat deze affaire heeft aangetoond, is dat de KNVB door een bende incapabele lieden worden gerund, die op een of andere manier wegkomt met het nemen van een serie compleet onnavolgbare beslissingen. Ik noem: de aanstelling van Hiddink, het aanwijzen van Blind als diens opvolger en nu weer deze fikse aderlating met het vertrek van Dick Advocaat.

Het voetbalbastion in Zeist is gekaapt door allerlei stoethaspels die ervoor gaan zorgen dat we wederom een eindtoernooi zullen missen, deze keer het wereldkampioenschap in Rusland. Vanuit de groep ex-voetballers en trainers is er binnensmonds de nodige ontevredenheid te horen, maar niemand durft zich écht ferm tegen dit wanbeleid te keren. Het lijkt wel alsof ze allemaal wijselijk en diplomatiek handelen, omdat een toekomstig dienstverband bij de KNVB niet in gevaar mag komen. Het is opportunisme in de meeste zuivere vorm.

Als iedereen die zich nu zo druk om Dick Advocaat maakt al zijn energie zou steken in het herstellen van de machtsstructuur bij de voetbalbond, door middel van een open en scherp debat, zou het nationale elftal misschien nog kans maken op een sportief succes. Want het laat zich raden dat Danny Blind en de zijnen ons geen kampioen gaan maken. En dat ligt echt niet aan de geldzucht van de immer ijverige Dick Advocaat.

Özcan Akyol