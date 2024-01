Pornowebsite stuurt Brendan Dassey naar WrestleMania

De inmiddels 25-jarige Brendan Dassey kan eindelijk naar WrestleMania. De WWE-fanaat heeft dit te danken aan pornowebsite xHamster. "We voelen ons vereerd dat we de droom van deze jongeman, die onschuldig vastzat, waar kunnen maken", aldus een woordvoerder van de pornowebsite in een statement.

Making a Murderer

Dassey werd bekend door de massaal bekeken Netflix-documentaire Making a Murderer, over zijn oom Steven Avery, die achttien jaar lang onterecht vast heeft gezeten voor de verkrachting van Penny Ann Beernsten.

Avery werd vrijgelaten en startte een rechtszaak tegen Manitowoc County en enkele ambtenaren die te maken hadden met zijn eerste arrestatie. Kort na het aanspannen van de rechtszaak werd Avery beschuldigd van moord op Teresa Halbach, waarbij dezelfde ambtenaren betrokken waren in het onderzoek.

Daar kwam Dassey om de hoek kijken. De jongen, met een IQ van 70, was ook verdachte in de moordzaak en gaf tijdens een gemanipuleerd verhoor van twee agenten een onvrijwillige bekentenis, die hij later weer herriep.

In 2007 werd de toen 16-jarige jongen door een rechtbank in Wisconsin alsnog tot levenslang veroordeeld wegens het verkrachten en vermoorden van de journaliste Halbach. In een apart proces werd ook zijn oom Steven Avery wegens moord veroordeeld. Eerder deze maand werd de veroordeling, mede door Making a Murderer, vernietigd. Dassey is eindelijk weer op vrije voeten.

Lasange en worstelen

In zijn eerste interview na zijn vrijlating liet Dassey weten dat hij zo snel mogelijk chili of lasagne wil weten en dat WrestleMania bezoeken zijn grote droom is. "We hebben direct contact gezocht met zijn familie. Iedereen was ontzettend blij dat Brendan na jaren van onzekerheid deze kans krijgt", aldus de woordvoerder. In 2017 mag Dassey met een paar familieleden naar het worstelevenement van WWE.

https://www.youtube.com/watch?v=HBxj1GqAqAc