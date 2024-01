Making a Murderer-advocaat Dean Strang komt met eigen serie

Dean Strang, een van de advocaten die Steven Avery uit Making a Murderer bijstond, gaat een documentaireserie maken. De advocaat gaat in de serie op zoek naar fouten in het Amerikaanse rechtssysteem. Dat meldt Variety.

De achtdelige serie heet Dean Strang: Road to Justice. Of de de serie net als Making a Murderer ook op Netflix verschijnt, is nog niet bekend. "Ik wil met mijn serie mensen op de vele fouten wijzen die in de Verenigde Staten gemaakt worden", aldus Strang.

In Making a Murderer werden twee zaken rondom Avery belicht: een verkrachtingszaak waarvoor hij achttien jaar lang onschuldig vastzat en de moord op fotografe Teresa Halbach, waarvan bewezen is geacht dat Avery het gedaan heeft. In laatstgenoemde zaak stonden Jerome Buting en Strang hem bij.