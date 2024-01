Winnaar en verliezer van de dag: Risako Kawai vs. Belastingdienst

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

When you've just won an Olympjc gold in wrestling, this is how to thank your coach. pic.twitter.com/kVTaJEonkL

— Comedy Photos (@RealPhotoBombs) 19 augustus 2016