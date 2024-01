Naakte Donald Trump heeft geen ballen

In verschillende Amerikaanse steden worden mensen sinds gisteren opgeschrikt door een blote Donald Trump.

Onder meer in New York en Washington zijn standbeelden geplaatst van de Republikeinse presidentskandidaat. 'The Emperor Has No Balls' staat op het naamplaatje van het standbeeld. Inderdaad, de beelden zijn voorzien van een micropenis zonder ballen.

There is a naked Trump statue in Union Square right now. pic.twitter.com/26bYxY4AwF — New York City Patch (@NYC_Patch) 18 augustus 2016

Het project van kunstenaarscollectief INDECLINE is een parodie op The Emperor's New Clothes, een verhaal van de Deense schrijver Hans Christian Andersen over een zelfverzekerde leider zonder kleren. Dat zegt een woordvoerder tegen de Washington Post. "Verder laten we het over aan de interpretatie van de mensen zelf."

Mocht je puur geïnteresseerd zijn in de beeldhouwwerken zelf: de Donald Trump-standbeelden zijn gemaakt van 150 kilo klei en siliconen. In sommige steden zijn de standbeelden weggehaald. Hierbij nog wat foto's.

Nude Trump statues by INDECLINE simultaneously unveiled in 5 US cities, inc #NYC Titled: "The Emperor Has No Balls" pic.twitter.com/o5g6zvHI4x — Silver Surfer (@RobPulseNews) 18 augustus 2016

"The Emperor Has No Balls."This is Epic #NakedTrump LMAO pic.twitter.com/IHFX1V28f5 — NK (@hyp3rfr3ak) 19 augustus 2016

"The Emperor Has No Balls" pic.twitter.com/QPVt9hk9Fw — Eric Hertzog (@EricProducer) 18 augustus 2016