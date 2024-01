Bij de koffie: goud op de 400 meter na sensationele snoekduik en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Vandaag houden we het even bij de Spelen in Rio, want daar gebeurde vannacht wel heel erg veel. De hoogtepunten.

Duikfinish bij de 400 hardlopen voor vrouwen

Here is the finish everyone is talking about. Shaunae Miller denied Allyson Felix 400m #Gold in stunning fashion. pic.twitter.com/D353HQ7efL — Dylan (@DylansFreshTake) 16 augustus 2016

Shaunae Miller heeft voor een grote verrassing gezorgd door de olympische titel op de 400 meter te veroveren. De atlete van de Bahama's versloeg met een sensationele snoekduik over de finish de Amerikaanse favoriete Allyson Felix.

Voor degenen die het gemist hebben: turnster Sanne Wevers pakt historisch goud

Oefening van @SWevers nog even teruggekeken:) echt geweldig !! Goud goud #TeamNL pic.twitter.com/vjKbMNjEAZ — Gerben Last (@gerbenlast85) 16 augustus 2016

Hockeydames naar de halve finale

Hockeydames winnen met 3-2 van Argentinië!! Prachtige overwinning, op naar de halve finale #TeamNL #Rio2016 pic.twitter.com/1ZcUS6AGVW — Helden (@HeldenMagazine) 16 augustus 2016

Atletiekstadion ontploft na gouden sprong Braziliaan

Brazilian Thiago Braz Da Silva stole the Gold.from France with 6.03 m Olympic Record. Amazing #bra pic.twitter.com/GXmv73eXmz — Solomone Savelio (@SolomoneSavelio) 16 augustus 2016

Internationaal gezien kwamen de hoogtepunten van de uit het atletiekstadion. Dat ontplofte werkelijk toen de Braziliaan Thiago Braz Da Silva het goud pakte bij het polsstokhoogspringen. Hij gaf de Franse favoriet Renaud Lavillenie het nakijken.