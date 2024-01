Politie tasert voormalig Premier League-voetballer dood

Dalian Atkinson (48), voormalig voetballer van onder meer Aston Villa, is bij een politie-actie in de Engelse plaats Telford omgekomen.

De oud-speler van onder meer Aston Villa is volgens Engelse media geraakt zijn door een stroomstootwapen, waardoor hij een hartstilstand kreeg. Atkinson kreeg nog medische hulp, maar 90 minuten later werd hij dood verklaard.

Flits

Wat er exact is voorgevallen, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de politie een melding kreeg over een 'onveilige situatie'. Vader Ernest (85), die bij hem in de buurt was, liet weten dat zijn zoon in een bezeten bui verkeerde.

"Ik weet niet of hij alcohol of drugs heeft gebruikt, maar Dalian was in een doldrieste bui. Het laatste wat hij tegen me zei was een waarschuwing over de politie. Ik heb de politie niet gebeld en zag ook niet precies wat er gebeurde. Wel zag ik een flits", zegt hij tegen Mirror.

Doelpunt van het jaar 1992

Atkinson begon zijn carrière bij Ispwich Town en speelde vervolgens bij Sheffield Wednesday, Real Sociedad, Aston Villa, Fenerbahçe, Metz en Manchester City.

Zijn gloriejaren genoot de Engelsman bij Aston Villa, waar hij 38 doelpunten maakte in 114 wedstrijden. En de mooiste van allemaal maakte hij in 1992. In de wedstrijd tegen Wimbledon scoorde hij namens Aston Villa een wondergoal . Het doelpunt werd verkozen tot de mooiste van het jaar in Engeland.

https://www.youtube.com/watch?v=9E9FDiUTp30