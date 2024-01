Bijles van Marith: de gillende keukenmeid

Er wordt wat af gegild tijdens het minnespel. Echt of fake? Of dient het gekreun een hoger doel? Onze seks-expert geeft uitsluitsel!

Mijn ex-onderbuurvrouw (ik ben inmiddels verhuisd) schreeuwde bij tijd en wijle dermate hard, dat ik me afvroeg of alles beneden wel pluis was. Of ze niet werd mishandeld. Meestal smeekte ze – net als het mij te gortig werd en ik dacht: dit kan geen uiting van plezier zijn – op luide toon om meer. Wat buurman ook met haar deed – en mán, wat was ik daar nieuwsgierig naar – ze leek het prettig te vinden.

Als vriendin V. op bezoek was luisterden we samen, zowel met weerzin als geïntrigeerd. ‘Dit faket ze.’ Niets is zó lekker dat je zoveel kabaal gaat maken. V. was hiervan overtuigd. Ik ontmoette mijn buurman pas nadat ik gehoord had waartoe hij in staat was. Ik verbeeldde me een man van twee meter, met gigantische kolenschoppen en kale kop.

Subtiel

Een iel ventje met een vriendelijke blik schudde me de hand. Zorgde híj voor al die ophef beneden, hoe dan? Was hun seks werkelijk van zulk hoog niveau? Geldt er: hoe meer lawaai, hoe meer genot? Waarom schreeuwen vrouwen überhaupt eigenlijk tijdens de seks, vroeg ik me af terwijl buurman praatte.

Voor ik daarop in ga, behandel ik even vlug de lawaaierige man. Eens in de zoveel tijd treft een vrouw in mijn omgeving dit type. Altijd een gedenkwaardig moment, in de slechtste zin van het woord. Heftige geluiden maken tijdens de seks wordt nooit gewaardeerd, door geen enkele vrouw die ik ken. Grommen, of zachtjes kreunen, vooral als je klaarkomt, dat wel. Of zuchtend aangeven hoezeer je de orale bevrediging waardeert. Haal het niet in je hoofd schelle kreten te produceren, of te hijgen op een manier die je bedpartner zal doen afvragen of je een aanval van hyperventilatie hebt. Hou het subtiel.

Bitches

Dan nu de kreunende vrouw. Uit onderzoek blijkt dat 92 procent van de vrouwen regelmatig nep hijgt en zucht om hun bedpartner een goed gevoel te geven. Een kwart doet daar een schep bovenop en faket al schreeuwend genot. Twee derde van de respondenten gaf toe tijdens de seks weleens ‘Oeh’, ‘Jaaaa’ en ‘Aaaah’ te roepen in de hoop dat de vrijpartij daardoor sneller ten einde zou komen. Het is jou vast een keer overkomen dat je dacht de sterren van de hemel te neuken, aangemoedigd door het gegil van jouw bedpartner, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar dacht: kom nou godverdomme klaar.

Hoeveel geluid een vrouw maakt, zegt dus niet per se iets over de kwaliteit van de seks. Bitches, denk jij vast. Ter verdediging van mijn seksegenoten: het geschreeuw om jullie sneller tot een hoogtepunt te doen komen heeft evolutionair gezien een reden. Of nou ja, dat had het eeuwen geleden.

In de tijd dat mensen kwetsbaar waren voor roofdieren. Als je een potje ligt te batsen in een grot kan ik me voorstellen dat je de ingang niet elk moment in de gaten houdt om te checken of er gevaarlijke beesten binnensluipen. Het geschreeuw van onze voormoeders verraadde weliswaar de schuilplaats van het seksende stel, maar bevorderde wel de veiligheid omdat de vrijpartij eerder ten einde kwam.

Je zou uit de bovenstaande onderzoeksresultaten bijna de conclusie trekken dat vrouwen niet van seks houden. Onzin. Ik ben ervan overtuigd dat het grootste deel van de dames geluid maakt omdat dit een automatische reactie op het bedplezier is. Zelfs als we het zouden willen, konden we onze mond niet houden, en als jij, de man, hierdoor sneller klaarkomt is dat voor veel van ons eerder een domper dan een gunstige bijkomstigheid. Kreunen heeft nog een doel. Het is de ideale manier om te communiceren zonder woorden. Veel lawaai betekent: ga door, goed werk. Ongemakkelijk kreunen of stilte houdt in: dat gelik op vijf centimeter afstand van mijn clitoris, geen succes.

Speenvarken in achtbaan

Er is niks dodelijker voor een vrijpartij dan de verkeerde geluiden maken (behalve complete stilte dan). W. deed het eens met een dame die ronduit angstaanjagende klanken uitstootte. Ze leek wel een speenvarken dat in de achtbaan zat. Hij vond haar met elke uithaal minder aantrekkelijk. Datzelfde zou moeten gelden voor mijn buurman. Als een vrouw hard genoeg krijst om het drie huizen verderop nóg te horen, dan wil je haar toch alleen maar knock-out slaan? Ik geloof niet dat deze extreme reacties oprechte uitingen van lust zijn.

Deze gillende keukenmeiden hebben te veel porno gekeken en zijn in de veronderstelling hun bedpartners op te winden met dit gekrijs. Vind jij het bloedirritant, zo’n overdreven pornoster wannabe? Er zit weinig anders op dan je liefje dit, op een tactische manier, te vertellen. Want dit ligt geheid enorm gevoelig. ‘Schatje, weet je wat ik écht lekker vind? Als je heel, héél zachtjes voor me kreunt.’

Marith Iedema