Bij de koffie: Yuri van Gelder naar huis getrapt, zo reageren andere sporters en betrokkenen

We hadden het zo mooi gevonden: Yuri van Gelder die met een gouden medaille om zijn nek zijn bezwete hoofd à la Tony Mantana in de bak magnesium stopt en vervolgens à la Maradona in de camera de wereld toeschreeuwt.

Maar onze eigen Lord of the Rings, die na verschillende blessures en een schorsing wegens cocaïnegebruik ein-de-lijk de Olympische spelen heeft bereikt, gaan we niet meer terugzien in Rio. De turner kon zich niet beheersen en is in de nacht van zaterdag op zondag, nadat hij zich had geplaatst voor de finale op het onderdeel ringen, weggegaan uit het olympisch dorp. Tegen de afspraak in nuttigde Yuri alcohol en kwam hij pas in de vroege uurtjes terug. Tja, dom en sneu.

Zo reageren andere sporters en BN'ers

1 vraag: WAAROM Yuri? #ikkanernietbij — Edith Bosch (@edithbosch) 9 augustus 2016

Ik vind het ook gewoon zielig voor die mensen jongen. Het lijkt iets compulsiefs. #yuri — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 9 augustus 2016

Yuri... Nee!? Hoe kun je je sportieven zo verkloten? Geef hem ajb begeleiding in NL, zijn wereld is ingestort. #persoonlijkdrama #kwetsbaar — Mark Huizinga (@huizingatweets) 9 augustus 2016

Misschien moeten de Nederlandse sporters juist wat méér caipirinha's drinken. #vangelder — Jeroen Grueter (@Jeroen_Grueter) 9 augustus 2016

De schok is hier groot. Yuri van Gelder naar huis. Disciplinaire maatregel die doet denken aan WK Rotterdam 2010. — John Volkers (@johnvolkers) 9 augustus 2016

Yuri van Gelder is gewoon een domme lul. Kan je jezelf rehabiliteren, ga je zuipen. Als er al niet via de neus is geconsumeerd. — Jan Roos (@LavieJanRoos) 9 augustus 2016

Wat veel mensen met een mening over iemand die ze niet kennen die ergens waar ze niet waren iets deed wat nog half bekend is! Bravo. #Yuri — Katinka Polderman (@Poldermanie) 9 augustus 2016

Kan iemand mij aan de officiele lijst gedragsregels helpen die Yuri heeft overtreden? #dtv — Edwin Cornelissen (@EdwinC1973) 9 augustus 2016