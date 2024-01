Overschatte mensen: Mark Zuckerberg

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Mark Elliot Zuckerberg werd geboren op 14 mei 1984 in New Haven, New York, als zoon van Edgar Zuckerberg, de gevreesde maffialeider van The Zuckerberg Inferno Boys, en Lydia Zuckerberg-Lespaniola, die qua maffiagedoe haar duit in het zakje deed als leidster van The Zuckerberg-Lespaniola Inferno Girls.

Beiden werden opgepakt nadat ze tijdens een raid op een 7-Eleven een tandenborstel jatten. Dit stond bekend als The Tooth Brush Incident, en Mark schaamde zich zo voor z’n ouders dat hij z’n naam wilde veranderen. John leek hem immers een leukere naam dan Mark, maar z’n buurvrouw Sally, die vroeger Patty heette, zei: ‘Mark, je oorspronkelijke naam is de beste. Tjonge, wat heb ik spijt dat ik nu Sally heet. Patty is zoveel leuker.’

Zuckerberg besloot een heel andere koers dan z’n ouders te varen en werd een nerd. Dat woord is overigens afkomstig van het Russische woord ‘nerdovitsjajivits’, wat ‘gebreide trui zonder mouwen’ betekent. Op de universiteit deed Zuckerberg het heel slecht en hij redeneerde: als je zo dom en sullig bent als ik, kun je dan je dommigheid en sulligheid uitschakelen door een uitvinding te doen die de hele wereld zal veranderen? Een legitieme vraag, en Zuckerberg vond Facebook uit.

Hij bleef echter de domme sul die hij tevoren was, maar wel veel rijker. Overigens heeft hij niet in z’n eentje Facebook opgericht, hij kreeg daarbij hulp van de andere nerds Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Sean Parker en Chris Hughes. Het is zelfs zo dat ze met z’n vijven zaten te vergaderen en plannen te smeden, en Zuckerberg zei op een bepaald moment: ‘Effe plasse’, en in plaats van te urineren op het toilet rukte hij z’n pik aan gort, want die nerds kunnen hitsige mannetjes zijn.

Bij z’n terugkeer van het toilet hadden de vier anderen Facebook uit hun koker geschud, maar later verklaarden ze aan de pers dat Zuckerberg het grote genie was, omdat zij (dus Saverin, Moskovitz, Parker en Hughes), veel te verlegen waren om jarenlang in de schijnwerpers te gaan staan. Zodoende werd het Zuckerberg die in 2010 totaal onterecht door Time werd verkozen tot ‘Person of the Year’.

Hij was in de tussentijd getrouwd met Priscilla Chan, van de gevreesde Oosters geïnspireerde maffiaclan The Chan Sons Of Bitches uit New Jersey. Hoe dan ook is het godgeklaagd dat een paar miljard mensen een Facebookaccount hebben. Want zoals wij, verstandige mensen, met zekerheid weten is Facebook een instrument voor nitwits met een ongelooflijk vervelend en onbevredigend leven, die denken dat ze wat voorstellen als ze iedere dag een foto van hun ontbijt in de wereldwijde media pleuren.

Wij, verstandige mensen, zouden liever doodvallen dan op Facebook te zitten, en wij, leuke mensen, vinden Mark Zuckerberg een onvoorstelbare eikel.